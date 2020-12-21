«На сообщения и звонки не отвечает». Работодатель случчанина не платил за него взносы в ФСЗН и не отдаёт трудовую. Что делать?

В редакцию «Кур'ера» обратился случчанин Александр. Он сказал, что в ноябре прошлого года устроился водителем в частную строительную фирму в Солигорске. Хозяин фирмы забрал у него трудовую книжку и свидетельство социального страхования («зелёную» карточку). Якобы для того, чтобы оформить договор. Договора Александр так и не увидел.

Проблемы с новой работой

Полноценную зарплату мужчине дали только один раз — в декабре. Наличными. Всего он проработал на этого частника около 9 месяцев. Ушёл только летом этого года. Всё это время хозяин фирмы давал ему время от времени «по 10, 20 рублей», обещая рассчитаться, когда «сдаст объект». Параллельно Александр подрабатывал в других местах, чтобы были деньги.

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Работа заключалась в том, чтобы по первому требованию ехать на задание. Мужчина говорит, что даже забирал предпринимателя с «гулянок».

Когда Александр решил больше не работать на эту фирму, он потребовал у начальника отдать ему трудовую и свидетельство. Тот пообещал, что всё отдаст позже. Но с тех пор на сообщения и звонки не отвечает.

Потом Александр сходил в Фонд социальной защиты населения и выяснил, что работодатель ни разу не платил за него взносы.

Сейчас случчанин устроился на новую работу. Пока работает по договору подряда. Но у него уже требуют принести документы, чтобы устроиться на «постоянку». А документов нет.

Что говорит закон

Андрей Езовит, главный государственный инспектор Слуцкого межрайонного отдела Минского областного управления Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, рассказал «Кур'еру», что можно сделать в таких случаях.

По словам специалиста, в течение трёх лет с того момента, как работник обнаружил нарушение своих прав, он имеет право обратиться в инспекцию труда.

Факт наличия трудовых или гражданско-правовых отношений устанавливает суд.

Предположим, что отсутствуют какие-либо документы, подтверждающие, что гражданин работал на этого нанимателя. Это могут быть табели учёта, ведомости, записи в трудовой, приказы, бухгалтерские документы и так далее. То есть документы, предусмотренные трудовым законодательством.

В этом случае необходимо обратиться в суд, указать свидетелей и любые другие доказательства того, что Александр работал в этой фирме. Может быть, остались переписки с работодателем в мессенджерах, записи видеоконференций или другие средства доказывания, перечисленные в Гражданском кодексе.

Как от такого уберечься

Государственный инспектор подчёркивает: «В Трудовом кодексе чётко написано, что трудовой договор, контракт должен быть оформлен не позднее дня, когда человек приступил к работе. Отхождений от этого закона быть не может. Если вы видите, что наниматель юлит: „Ай, оформлю завтра, послезавтра“, — скажите ему, что он уже нарушает закон. И просите в письменном виде оформить отношения, чтобы чётко были запечатлены зарплата, режим рабочего времени и всё, что полагается».

После того как мы пересказали Александру слова инспектора, он намеревается обратиться к юристу, чтобы составить заявление в суд.

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