Жительница Слуцка благодарит парня, который спас собаку, тонувшую в полынье

В субботу утром (19 декабря. — Прим.ред.) я стала свидетелем и в некотором роде участницей спасения собаки.

Бедолага провалилась в полынью, а выбраться не смогла, лапы скользили. Молодой человек, выгуливающий своего пса, разделся и пополз к полынье с палкой. Собака спасена! Кстати, телефон был наготове, чтобы вызвать МЧС в крайнем случае. Спасибо тебе, парень!

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