Беларусь закрыла все наземные границы на выезд. В каких случаях выпустят из страны

С 00.00 21 декабря из Беларуси нельзя выехать через наземные пункты пропуска. На данный момент единственный способ уехать из Беларуси — аэропорт. Это касается как белорусов, так и иностранцев.

Как пишет TUT. BY, наземные пункты пропуска всё же выпускают из страны в некоторых случаях. Запрет на выезд не распространяется на некоторые категории граждан. С полным списком можно ознакомиться на сайте Госпогранкомитета. Кроме того, людям, следующим на похороны и к тяжелобольным родственникам, а также студентам иностранных вузов разрешён выезд из Беларуси, но не чаще чем один раз в полгода.

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На белорусско-российской границе отсутствуют пункты пропуска, но российская сторона пропускает только ограниченные категории граждан. В ближайшее время изменения на этом направлении не предусмотрены.

10-дневная самоизоляция обязательна для всех, въехавших в Беларусь. Важный нюанс — до истечения срока самоизоляции выехать из Беларуси не получится.

Срок ограничений на выезд из Беларуси неизвестен.

«Требования будут корректироваться по мере изменения эпидемиологической ситуации к лучшему», — заявил официальные представитель Погранкомитета Антон Бычковский.

В ТЕМУ. Беларусь закрывает границу на выезд из страны. Что нужно знать