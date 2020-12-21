С 1 января Беларусбанк введёт комиссию за проведение операций в банкомате.

Однако это касается именно банкоматов «БПС-Сбербанк».

Об этом рассказали в пресс-службе банка.

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Комиссия за снятие наличных устанавливается на уровне вознаграждений, которые взимаются за операции в сети других банков страны.