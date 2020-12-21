С 1 января Беларусбанк введёт комиссию за проведение операций в банкомате.
Однако это касается именно банкоматов «БПС-Сбербанк».
Об этом рассказали в пресс-службе банка.
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Комиссия за снятие наличных устанавливается на уровне вознаграждений, которые взимаются за операции в сети других банков страны.
- за снятие наличных денежных средств в банкоматах — 2,5% от суммы (по международным карточкам — мин. 3,00 бел. руб., 3 долл. США/евро, 110 рос. руб., по карточкам для использования только в РБ — мин. 0,50 бел. руб., по кредитным карточкам — мин. 3,00 бел. руб.);
- за просмотр баланса (доступного остатка) по карточке (за одну операцию) в устройствах — 1,00 бел. руб., 0,5 долл. США/евро, 35 рос. руб.