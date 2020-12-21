В праздники через Слуцк пустят дополнительные поезда региональных линий

Для обеспечения вывоза пассажиров в предпраздничные и праздничные дни назначаются поезда региональных линий экономкласса.

24, 31 декабря 2020 года, 6, 7 января 2021-го:

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СЛУЦК — БАРАНОВИЧИ (отправляется из Слуцка в 14.42, прибывает в Барановичи в 17.03);

БАРАНОВИЧИ — СЛУЦК (отправляется из Барановичей в 12.06, прибывает в Слуцк в 14.32).

24, 30 декабря 2020 года, 6 января 2021-го:

ОСИПОВИЧИ-СОЛИГОРСК (отправляется из Осиповичей в 12.07, прибывает в Слуцк в 14.29);

СОЛИГОРСК-ОСИПОВИЧИ (отправляется из Слуцка в 17.01, прибывает в Осиповичи в 19.14).

Более подробную информацию вы можете получить в билетной кассе или по телефону 105.