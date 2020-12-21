В праздники через Слуцк пустят дополнительные поезда региональных линий

Для обеспечения вывоза пассажиров в предпраздничные и праздничные дни назначаются поезда региональных линий экономкласса.
24, 31 декабря 2020 года, 6, 7 января 2021-го:
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- СЛУЦК — БАРАНОВИЧИ (отправляется из Слуцка в 14.42, прибывает в Барановичи в 17.03);
- БАРАНОВИЧИ — СЛУЦК (отправляется из Барановичей в 12.06, прибывает в Слуцк в 14.32).
24, 30 декабря 2020 года, 6 января 2021-го:
- ОСИПОВИЧИ-СОЛИГОРСК (отправляется из Осиповичей в 12.07, прибывает в Слуцк в 14.29);
- СОЛИГОРСК-ОСИПОВИЧИ (отправляется из Слуцка в 17.01, прибывает в Осиповичи в 19.14).
Более подробную информацию вы можете получить в билетной кассе или по телефону 105.