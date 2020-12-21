Идея № 11. Электроинструмент из онлайн-магазина 7745.by. Подарки под елку для мужчин

Практически любой мужчина оценит в качестве подарка хороший инструмент. С ним ведь чинится и строится всё куда охотнее!
Заходите в каталог и выбирайте электроинструмент со скидками до 30%.
Реклама
А также воспользуйтесь промокодом «Инструмент под ёлку», чтобы получить 10% скидку на неакционный электроинструмент.
Промокод не суммируется с другими акциями, не распространяется на некоторые бренды и при покупке в рассрочку.
Заказы можно забрать в пункте самовывоза по адресу: ул. Парижской Коммуны, 2−1.
Ниже мы собрали несколько вариантов подарков электроинструмента и не только. Кликайте на понравившийся товар, чтобы узнать более подробную информацию о нем.
ООО «7745 Большой магазин» УНП 192 970 106