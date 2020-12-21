Идея № 11. Электроинструмент из онлайн-магазина 7745.by. Подарки под елку для мужчин

Алиса Листапад
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Весь декабрь мы будем публиковать идеи новогодних подарков от наших партнёров.

Практически любой мужчина оценит в качестве подарка хороший инструмент. С ним ведь чинится и строится всё куда охотнее!

Заходите в каталог и выбирайте электроинструмент со скидками до 30%.

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А также воспользуйтесь промокодом «Инструмент под ёлку», чтобы получить 10% скидку на неакционный электроинструмент.

Промокод не суммируется с другими акциями, не распространяется на некоторые бренды и при покупке в рассрочку.

Заказы можно забрать в пункте самовывоза по адресу: ул. Парижской Коммуны, 2−1.

Весь декабрь мы будем публиковать идеи новогодних подарков от наших партнёров.

Ниже мы собрали несколько вариантов подарков электроинструмента и не только. Кликайте на понравившийся товар, чтобы узнать более подробную информацию о нем.

Ящик для инструмента ВОЛАТ 16"
Ящик для инструмента ВОЛАТ 16″
Дрель-шуруповерт WORTEX DR 1025
Дрель-шуруповерт WORTEX DR 1025
Болгарка BOSCH GWS 9-125 S Professional
Болгарка BOSCH GWS 9−125 S Professional
Дрель ударная BOSCH EasyImpact 550
Дрель ударная BOSCH EasyImpact 550
Перфоратор аккумуляторный MAKITA DHR 202 RF
Перфоратор аккумуляторный MAKITA DHR 202 RF
Набор инструментов 1/4", 1/2" 6 граней 80 предметов PRO STARTUL
Набор инструментов ¼″, ½″ 6 граней 80 предметов PRO STARTUL
Мойка высокого давления ECO HPW-1825RSE
Мойка высокого давления ECO HPW-1825RSE
Дрель-шуруповерт аккумуляторная MAKITA DF 333 DWAE
Дрель-шуруповерт аккумуляторная MAKITA DF 333 DWAE

ООО «7745 Большой магазин» УНП 192 970 106