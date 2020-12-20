Идея № 10. ДЕСЕРТЫ Л.Е.Т.О

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амое прекрасное время - время проведённое в кругу любимых людей. Самый чудесный праздник - это праздник когда исполняются желания. Подарите в этот Новый год своим родным заботу и любовь, а мы в этом Вам с удовольствием поможем.

Самое прекрасное время — время проведённое в кругу любимых людей. Самый чудесный праздник — это праздник когда исполняются желания.
Подарите в этот Новый год своим родным заботу и любовь, а мы в этом Вам с удовольствием поможем.
Мы можем предложить для Вас различные варианты подарочных наборов, а так же торты и рулеты для вашего праздничного стола.

Составы и варианты наборов различные, под любой вкус :

  • капкейки
  • макарон
  • эклеры
  • зефир
  • меренговый рулет
  • торт-елка //любой фигурный торт по типу цифры /сердца
  • торты с новогодним декором
Все десерты оформлены в стиле Happy New Year, идут в подарочных коробочках с атласными лентами.

Если вы живёте не в Слуцке, мы с удовольствием доставим ваш сюрприз по указанному адресу, с поздравительной открыткой, на которой разместим ваши самые тёплые слова.

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Ещё больше информации и вариантов на @letocakeslutsk и по номеру телефона +375 296 917 963. Ответим на ваши вопросы и поможем с выбором. Счастливого Нового года!