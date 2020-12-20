Идея № 10. ДЕСЕРТЫ Л.Е.Т.О

Самое прекрасное время — время проведённое в кругу любимых людей. Самый чудесный праздник — это праздник когда исполняются желания.

Подарите в этот Новый год своим родным заботу и любовь, а мы в этом Вам с удовольствием поможем.

Мы можем предложить для Вас различные варианты подарочных наборов, а так же торты и рулеты для вашего праздничного стола.

капкейки

макарон

эклеры

зефир

меренговый рулет

торт-елка //любой фигурный торт по типу цифры /сердца

торты с новогодним декором

Все десерты оформлены в стиле Happy New Year, идут в подарочных коробочках с атласными лентами.

Если вы живёте не в Слуцке, мы с удовольствием доставим ваш сюрприз по указанному адресу, с поздравительной открыткой, на которой разместим ваши самые тёплые слова.

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Ещё больше информации и вариантов на @letocakeslutsk и по номеру телефона +375 296 917 963. Ответим на ваши вопросы и поможем с выбором. Счастливого Нового года!