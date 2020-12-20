Платное образование: какие есть плюсы и минусы. Для старшеклассников и их родителей

Тема платного обучения беспокоит, наверное, каждого абитуриента. Централизованное тестирование усложняется, а баллы в университете только растут, поэтому найти для себя минусы и плюсы как платной, так и бесплатной формы обучения обязательно для каждого старшеклассника.

Каждую минуту в голове проносится вопрос: «Куда поступать?». Кажется, будто об этом думаешь даже во сне… И вот проблема: баллов оказалось недостаточно для поступления в тот ВУЗ, о котором мечтал. Возникает выбор: пойти в ВУЗ, о котором думал с самого начала, но только на платную форму обучения, или пойти в ВУЗ в другом городе, ну или выбрать профессию попроще.

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Поэтому сейчас попробуем выделить преимущества и недостатки платной формы обучения, и, возможно, это поможет Вам сделать правильный выбор.

Минусы:

Во-первых, это, конечно, оплата обучения. Платное обучение отбирает очень много денег из бюджета. А порой и вовсе приходится брать кредит.

Из первого минуса вытекает и второй: чувство вины. Мысли о том, что из-за Вас родителям, возможно, придётся больше работать, могут не давать Вам покоя. Из-за этого будет хуже воспринимать поток новой информации.

Зависимость от родителей. Родители всегда будут особенно сильно, в сравнении с ребятами-бесплатниками, следить за тем, сколько и на что Вы тратите деньги. Так что с мыслями о финансовой самостоятельности придётся ещё повременить.

Общежитие. Эта тема особенно остра для иногородних студентов. Всё реже платникам удаётся выбить себе место в общежитии, особенно если у Вас нет льгот. Как следствие, нужно снимать квартиру, а это дополнительные затраты, тем более, как мы все знаем, снять квартиру в Минске — удовольствие не из дешёвых.

Стипендия. Конечно, во многих ВУЗах стипендия не такая уж и большая, однако 100 рублей никогда не бывают лишними, как минимум, чтобы побаловать себя мороженкой.

Плюсы:

Никаких отработок.

Меньше переживаний из-за сессии. Не нужно переживать, что от Вашей оценки зависит размер стипендии.

Мотивация в учёбе. Из-за того, что вы тратите на учёбу так много денег, у Вас будет больше мотивации хорошо учиться, чтобы эти затраты оправдать.

Конечно, плюсов и минусов намного больше, однако здесь перечислены те, которые играют наиважнейшую роль при выборе формы обучения. Всё также зависит от материального достатка семьи, поэтому именно это будет начальной точкой Ваших рассуждений. В любом случае студенческие годы принесут Вам море воспоминаний и положительный эмоций.