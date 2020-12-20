Конфликт поколений, или Бабушки знают лучше. Почему родителям так важно им что-то доказать

Каждый родитель должен понимать, какие роли бабушкам отводятся в семье — няня, воспитательница, советчица, редкий гость… Часто это понимание приходит в процессе, потому что рождение ребёнка — это появление сильного «Агента изменений», значит, вся семейная система меняется. Вы как никто другой лучше всех знаете своих родителей и можете предположить, какие трудности вас будут ждать. Если же некоторые моменты в общении с бабушками стали для вас неожиданными, не стоит делать из этого большую трагедию, а стоит разобраться в причинах и найти здоровое решение.

Кто у вас — мудрый советчик или надоедливая свекровь?

Очень важно помнить, что ваши родители старше и их житейский и «родительский» опыт всегда больше. Когда вам удаётся как-то применить знания, накопленные бабушками, им становится очень комфортно и приятно. Ведь их дети уже выросли и активность спала, они могут чувствовать себя ненужными. Когда же вы подключаете их к воспитанию своих детей, они могут передать свой накопленный опыт. Кстати, эта потребность в передаче опыта младшим поколениям во благо своего рода заложена в каждом человеке ещё с первобытных времён.

Реклама

Но, как я всегда говорю, в любых взаимоотношениях должна быть гармония. Это чётко обозначенные границы (не жёстко) с одной стороны, и обмен — с другой. Если бабушка излишне пытается построить воспитание детей по своим правилам, не учитывая принципы родителей, здесь нужно чётко обозначить границы — что бабушка может, а что не может делать с вашими детьми.

Иногда родители, наоборот, пытаются извлечь пользу из желания старшего поколения проводить время с детьми и всячески «скидывают» на них детей при любом удобном случае, но при этом всячески их ограничивают в воспитании. Тогда обмен немного нарушается, и бабушка, проводя время с детьми, не может передавать им «себя». Вам нужно всегда помнить, если вы прибегаете к помощи бабушки в качестве «няни», она никак не может не влиять на воспитание детей.

Что если супруг на стороне бабушки в вопросах воспитания, а вы считаете это неправильным?

В вашей собственной семье должны быть договоренные и проговоренные принципы, которых вы придерживаетесь в воспитании. Если же один из супругов выступает «в оппозиции» — это исключительно ваша внутренняя проблема. У вас просто не могут быть разные взгляды на воспитание детей. Сядьте, проговорите эти правила, попробуйте найти компромисс внутри собственной семьи, а если и это не поможет — идите на семейную терапию.

Бабушки пытаются «усыновить» внуков

У бабушки может быть сильная потребность «быть нужной», и тогда она «удочеряет» ваших детей. Так случается, если у бабушки есть конфликт со своими «настоящими» детьми и она пытается подменить собой маму для внуков, включает ревность. Бывает, конечно, что бабушки берут на себя функцию родителей в связи с обстоятельствами — мамы, например, практически не появляются в жизни детей или много работают. Это приводит к нарушению иерархии отношений, потому что родители тогда становятся для своих детей братьями и сестрами и не могут выполнять свои первоначальные функции. Это плохо в первую очередь для детей, потому что отсутствует полноценная родительская интеграция, «хромает» авторитет и дети не понимают, кто есть кто. Кроме того, нужно помнить, что бабушки и дедушки — это всё-таки старшее поколение, их принципы и ценности тоже могут быть устаревшими в современном обществе.

Простая-непростая причина — перенос детских конфликтов

Ребёнок может полежать один. И далее рассказ: «Я тебя, например, оставляла дома одну и шла на работу. В обед прибегу, покормлю, и обратно… Тебе где-то годик был. А куда ты из кроватки денешься… «И я выжила, люди!!!

Ещё одна из причин разногласий с «бабушками» — это родительские сценарии, которые мы «переносим» во взрослую жизнь. То, как воспитывали вас, и то, как воспитывали вашего партнера — это могут быть совершенно разные модели, которые вы так или иначе применяете по отношению к вашим детям. Это может быть как копирование этой модели воспитания, так и вступление в конфронтацию, если вы были сильно не согласны с тем, что с вами в детстве делали ваши родители. Естественно, бывает очень комфортно, если ваши с партнером модели совпадают, но часто бывает иначе. И тогда выход один — договариваться.

Почему родителям так важно «бабушкам» что-то доказать?

Такое бывает, если не пройдена полноценная сепарация с родителями и человек ещё сам остается не до конца повзрослевшим взрослым. Человек уже по всем признакам взрослый, и у него есть уже свои дети, но психологически, в отношениях со своими родителями, он все еще ребенок.

Не стоит вплетать во взрослой жизни в воспитание детей свои детские нерешённые вопросы. Если вы чувствуете за собой такую проблему, вам необходимо сепарироваться, то есть отдалиться. Это может быть как на уровне обсуждений границ и уменьшения влияния бабушки на воспитание ваших детей, так и более жесткие меры по уменьшению контактов, если уж совсем не получается договориться. Например, запреты бабушкам давать какие-либо указания детям или переезд в другую квартиру, если вы живёте вместе.

Тревожные звоночки…

Есть несколько кардинальных сигналов о том, что бабушка или дедушка ведут себя с ребёнком недопустимым образом, и такое влияние нужно вам, как родителям, срочно остановить, так как оно плохо влияет на вашего ребёнка в принципе.

если бабушка делает из ваших детей «своих» детей, а не внуков.

если ваши родители запрещают вашим детям делать то, что разрешаете вы, или, наоборот, все позволяют, предлагая ему тем самым совершенно другую систему поведения и ценностей.

естественно, позволяют себе любое психологическое или физическое насилие по отношению к вашим детям.

С основным разобрались…

Предположим, вы знаете, какой хотите, чтобы она была — идеальная бабушка. Вы поняли свои детские нерешённые вопросы и разобрались с ними, и у вас есть чёткая позиция в принципах воспитания детей, которая не может быть легко нарушена тёщами/свекровями. Теперь небольшая инструкция… Как же донести до бабушек и дедушек то, чего вы хотите?

Поговорите и прямо расскажите, что вам не нравится, а что, наоборот, вы очень цените в своих родителях и том, что они дают внукам. Постарайтесь не задеть чувства и подберите правильные слова. Нужно помнить, что бабушке важно и нужно присутствовать и в вашей жизни, и в жизни своих внуков — это про вашу важность в первую очередь. Это очень острая потребность для людей старшего поколения, и к ней нужно относиться с пониманием. Постарайтесь найти выгоду в знаниях старшего поколения, они и правда могут лучше разбираться в вопросах кормления, например, или принципах воспитания. Выстройте чёткие, но не жёсткие границы. Будьте гибкими в своих требованиях. Например фраза: «Я соглашаюсь, что ребёнок должен ходить в шапке в мае, а ты перестаёшь кормить его пирожками» будет неверной. Правильнее будет сказать: «Вообще мы пирожки не едим, но раз в неделю можно». Поверьте, бабушке будет приятно и границы будут соблюдены. Если же систему бабушка поддерживать не хочет, вам придётся установить более жёсткие правила. Здесь сработает принцип: «Если ты так будешь делать, то мне придётся…»

— Садись уроки делать.

— А бабушка говорит, что ребёнок должен быть свободным!

Запомните, ваши родители уже выполнили свою функцию родителей на вас и им пора становится бабушками. Бывает так, что они не хотят уделять так много внимания внукам, как вам хотелось. Не стоит на них обижаться за это. А если же, наоборот, выражают гиперопеку, они это делают не со зла, а из острой потребности. Тогда вам стоит для себя решить, что для вас лучше, и найти выход из сложных ситуаций здоровым диалогом.