Происшествия на выходных: на дороге лежал пьяный велосипедист, в итоге случилась трагедия

Одним абзацем: в субботу вечером около 18.00 в Слуцке возле магазина «Хит» на улице 14 Партизан сбили человека. Об этом «Кур'еру» сообщила очевидица происшествия.

Протесты

В Беларуси прошли воскресные акции протеста. Задержания, в том числе жёсткие, попали на видео и фото. На 19.16 правозащитники сообщали о 140 задержанных. На свободу после 42 суток ареста вышла Мисс Беларусь-2008 и бывшая пресс-секретарь Брестского Динамо Ольга Хижинкова. TUT.BY

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На пожарах погибли люди

Утром в субботу в агрогородке Следюки Быховского района загорелся жилой дом. На пожаре обнаружен погибший квартиросъёмщик — 66-летний пенсионер.

В тот же день в 16.45 спасателям сообщили о пожаре в агрогородке Беседовичи Хотимского района. Горел жилой дом, в котором обнаружили погибшего 61-летнего хозяина.

Вечером в субботу случился пожар в жилом доме в Борисове. В огне погиб 45-летний хозяин. МЧС

В Борисове УАЗ насмерть сбил пенсионерку

Под Светлогорском на дороге лежал пьяный велосипедист, в итоге случилась трагедия

В Борисове в пятницу около 18.00 УАЗ с 22-летним водителем за рулём сбил 62-летнюю женщину. Она переходила улицу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пенсионерка умерла на месте.

Видео: УВД Гомельского облисполкома

В субботу вечером под Светлогорском 53-летний водитель грузовика «Урал» ехал по трассе. Он увидел, что на проезжей части перед ним лежит велосипедист. Начал останавливаться, а сзади в него врезался попутный «Мерседес».

«Мерседес» разбился. Его 32-летняя пассажирка погибла. Водитель и ещё два пассажира с травмами доставлены в больницу. Велосипедист не пострадал. Он был пьян, на него составили административный протокол по факту нахождения на проезжей части. TUT.BY



В Могилёве задержали подростков от 16 до 18 лет, их подозревают в закладке наркотиков

Наркоконтроль в Могилёве задержал парня и четырёх девушек. Им от 16 до 18 лет. Они учащиеся лицеев, колледжа и ВУЗа. На подростков оперативники вышли, когда работали над пресечением деятельности виртуального наркомаркета. В Могилёве и на прилегающей к нему территории нашли более 60 тайников с амфетамином и альфа-PVP. Возбуждено уголовное дело.