Рождество и не только. Кого и с чем поздравлять на следующей неделе. Обзор

Какие праздники в мире и в Беларуси отмечаются на следующей неделе, читайте в обзоре «Кур'ера». Вы узнаете, почему День энергетика отмечают 22 декабря, от каких заболеваний исцелял святой мученик Мина, почему Рождественский сочельник так называется и многое другое.22 декабря — День энергетикаПрофессиональный праздник всех работников промышленности, охватывающей выработку, передачу и сбыт потребителям электрической и тепловой энергии. Впервые профессиональный праздник был установлен в Советском Союзе в 1966 году в память о дне принятия плана Государственной электрификации России (ГОЭЛРО) в 1920 году.
В современной Беларуси стал отмечаться с 1995 года. В 1931 году на базе отдельных электростанций мощностью всего несколько мегаватт создавалась Белорусская энергосистема. Сегодня она включает свыше 9000 МВт генерирующих мощностей.
23 декабря — православная церковь отмечает память святых мучеников Мины, Ермогена и Евграфа Александрийских. В народном календаре день Мины называли «Мина — светлые очи». Мученика Мину Александрийского почитали как исцелителя от глазных болезней. В народе верили, что этот святой может не только даровать глазам физическое исцеление, но и убрать с них пелену, которая мешает отличать правду от лжи, а добро от зла.
Сохранились народные приметы:
- Если в День Мины стоит ясная погода, то жди скорых морозов.
- Если в этот день звёзды на ночном небе мерцать стали, то скоро начнётся стужа.
- Если ночные звёзды маленькими кажутся, то скоро снегопад пойдёт.
- Если по небу белые облака плывут, то жди похолодания.
- Если птицы стали к дому подлетать и прятаться, то вскоре вьюга завоет.
- Если в день Мины пошёл дождь, то такая и весна будет.
24 декабря — Сочельник. Католический сочельник, как и православный, отмечают накануне Рождества вечером — после восхода вечерней звезды 24 декабря.Семья садится за праздничный стол, сервированный главным блюдом с сочивом — зерновой кашей с мёдом и сухофруктами. По традиции на столе должны быть 12 постных блюд, по числу апостолов Христа. Многие католики соблюдают строгий пост до появления первой звезды. Традиция не вкушать пищи до первой вечерней звезды связана с воспоминанием о явлении звезды на Востоке, возвестившей о рождении Христа. С наступлением Сочельника дети и взрослые украшают свой дом и устанавливают рождественские ясли, поскольку именно в ясли с сеном, согласно Евангелию, Мария положила новорождённого Иисуса. Во время ужина присутствующие обмениваются облатками. Облатки — это пластинки пресного хлеба, с фигурным рисунком, которые символизируют тело Христа. Отломив кусочек облатки, тот, кому её дарят, произносит доброе пожелание. Повсеместно распространён и обычай оставлять за рождественским столом незанятое место. Если кто-нибудь придёт в дом в Рождество, то будет принят как брат. Этот обычай — знак памяти о близких и дорогих людях, которые не могут в этот день встретить праздник вместе с семьёй.
25 декабря — католическое Рождество. В Беларуси является государственным праздником.
И это неудивительно — ведь, по данным католической церкви в Беларуси, к ней относятся около 15% верующего населения страны. 25 декабря во всех католических костёлах совершаются рождественские богослужения. К Рождеству принято украшать дом и готовить праздничные блюда. В сам праздник после церкви люди продолжают празднование дома. На столе должна быть кутья и много мясных блюд для разговения. На скатерть или под неё кладут немного сена, как символ того, что Иисус родился в яслях, а на стол ставят свечу, символизирующую Вифлеемскую звезду.
26 декабря — День святого Стефана у католиков, а также День подарков. Довольно часто День подарков путают с Днём святого Стефана. И это неудивительно, оба праздника отмечаются в один день.
День святого Стефана празднуется католической церковью во многих европейских странах на второй день после Рождества. В ряде стран он является государственным праздником и официальным выходным днём. Первый христианский мученик, архидиакон Стефан, был одним из семи апостолов, избранных для помощи нищим и проповеди христианства. Он принял мученическую смерть (Стефана забили камнями) приблизительно в 34 году новой эры.
День подарков проходит также на вторые сутки Рождества. Дословный перевод названия праздника означает «День коробок». Связано это с тем, что в Великобритании принято презенты преподносить в квадратной или прямоугольной коробке. История праздника уходит в 17−18 столетия. Вторые сутки Рождества раньше полностью посвящали благотворительности — одаривали подарками слуг, работников двора и просто малоимущих на улицах. Каждая богатая семья считала себя обязанной 26 декабря привезти в церковь огромную корзину подарков, упакованных в коробки, которые предназначались тем, кто не может сам позволить себе покупки.
27 декабря — День соблазнения — праздник, напоминающий каждому человеку о его врождённой притягательности.Умением соблазнять обладает каждый человек: как мужчина, так и женщина. Но довольно часто оно скрывается в глубинах подсознания по причинам, старым как мир — нерешительность, отсутствие веры в себя, скованность и стеснительность. Основной ограничитель — это сам человек, который постоянно помнит о своих недостатках, тем самым нивелируя личные достоинства. Если преодолеть внутренний барьер и поверить в себя, можно удивиться своим возможностям.
Во многих странах 27 декабря проходят мероприятия, которые дают одиноким людям шанс распрощаться с одиночеством и обрести любовь. На них собирается большое количество людей с отличительными знаками на одежде или браслетами — они указывают на то, что человек находится в поиске второй половинки. На это число можно запланировать романтический ужин, поход в спа-салон со своей второй половинкой, сделать сюрприз или преподнести оригинальный презент любимому человеку.