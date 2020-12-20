Рождество и не только. Кого и с чем поздравлять на следующей неделе. Обзор

Какие праздники в мире и в Беларуси отмечаются на следующей неделе, читайте в обзоре «Кур'ера». Вы узнаете, почему День энергетика отмечают 22 декабря, от каких заболеваний исцелял святой мученик Мина, почему Рождественский сочельник так называется и многое другое.22 декабря — День энергетика Профессиональный праздник всех работников промышленности, охватывающей выработку, передачу и сбыт потребителям электрической и тепловой энергии. Впервые профессиональный праздник был установлен в Советском Союзе в 1966 году в память о дне принятия плана Государственной электрификации России (ГОЭЛРО) в 1920 году.

В современной Беларуси стал отмечаться с 1995 года. В 1931 году на базе отдельных электростанций мощностью всего несколько мегаватт создавалась Белорусская энергосистема. Сегодня она включает свыше 9000 МВт генерирующих мощностей.

23 декабря — православная церковь отмечает память святых мучеников Мины, Ермогена и Евграфа Александрийских. В народном календаре день Мины называли «Мина — светлые очи». Мученика Мину Александрийского почитали как исцелителя от глазных болезней. В народе верили, что этот святой может не только даровать глазам физическое исцеление, но и убрать с них пелену, которая мешает отличать правду от лжи, а добро от зла.

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Сохранились народные приметы:



Если в День Мины стоит ясная погода, то жди скорых морозов.

Если в этот день звёзды на ночном небе мерцать стали, то скоро начнётся стужа.

Если ночные звёзды маленькими кажутся, то скоро снегопад пойдёт.

Если по небу белые облака плывут, то жди похолодания.

Если птицы стали к дому подлетать и прятаться, то вскоре вьюга завоет.

Если в день Мины пошёл дождь, то такая и весна будет.

24 декабря — Сочельник. Католический сочельник, как и православный, отмечают накануне Рождества вечером — после восхода вечерней звезды 24 декабря. Семья садится за праздничный стол, сервированный главным блюдом с сочивом — зерновой кашей с мёдом и сухофруктами. По традиции на столе должны быть 12 постных блюд, по числу апостолов Христа. Многие католики соблюдают строгий пост до появления первой звезды. Традиция не вкушать пищи до первой вечерней звезды связана с воспоминанием о явлении звезды на Востоке, возвестившей о рождении Христа. С наступлением Сочельника дети и взрослые украшают свой дом и устанавливают рождественские ясли, поскольку именно в ясли с сеном, согласно Евангелию, Мария положила новорождённого Иисуса. Во время ужина присутствующие обмениваются облатками. Облатки — это пластинки пресного хлеба, с фигурным рисунком, которые символизируют тело Христа. Отломив кусочек облатки, тот, кому её дарят, произносит доброе пожелание. Повсеместно распространён и обычай оставлять за рождественским столом незанятое место. Если кто-нибудь придёт в дом в Рождество, то будет принят как брат. Этот обычай — знак памяти о близких и дорогих людях, которые не могут в этот день встретить праздник вместе с семьёй.

25 декабря — католическое Рождество. В Беларуси является государственным праздником.

И это неудивительно — ведь, по данным католической церкви в Беларуси, к ней относятся около 15% верующего населения страны. 25 декабря во всех католических костёлах совершаются рождественские богослужения. К Рождеству принято украшать дом и готовить праздничные блюда. В сам праздник после церкви люди продолжают празднование дома. На столе должна быть кутья и много мясных блюд для разговения. На скатерть или под неё кладут немного сена, как символ того, что Иисус родился в яслях, а на стол ставят свечу, символизирующую Вифлеемскую звезду.

26 декабря — День святого Стефана у католиков, а также День подарков. Довольно часто День подарков путают с Днём святого Стефана. И это неудивительно, оба праздника отмечаются в один день.

День святого Стефана празднуется католической церковью во многих европейских странах на второй день после Рождества. В ряде стран он является государственным праздником и официальным выходным днём. Первый христианский мученик, архидиакон Стефан, был одним из семи апостолов, избранных для помощи нищим и проповеди христианства. Он принял мученическую смерть (Стефана забили камнями) приблизительно в 34 году новой эры.

День подарков проходит также на вторые сутки Рождества. Дословный перевод названия праздника означает «День коробок». Связано это с тем, что в Великобритании принято презенты преподносить в квадратной или прямоугольной коробке. История праздника уходит в 17−18 столетия. Вторые сутки Рождества раньше полностью посвящали благотворительности — одаривали подарками слуг, работников двора и просто малоимущих на улицах. Каждая богатая семья считала себя обязанной 26 декабря привезти в церковь огромную корзину подарков, упакованных в коробки, которые предназначались тем, кто не может сам позволить себе покупки.

27 декабря — День соблазнения — праздник, напоминающий каждому человеку о его врождённой притягательности. Умением соблазнять обладает каждый человек: как мужчина, так и женщина. Но довольно часто оно скрывается в глубинах подсознания по причинам, старым как мир — нерешительность, отсутствие веры в себя, скованность и стеснительность. Основной ограничитель — это сам человек, который постоянно помнит о своих недостатках, тем самым нивелируя личные достоинства. Если преодолеть внутренний барьер и поверить в себя, можно удивиться своим возможностям.

Во многих странах 27 декабря проходят мероприятия, которые дают одиноким людям шанс распрощаться с одиночеством и обрести любовь. На них собирается большое количество людей с отличительными знаками на одежде или браслетами — они указывают на то, что человек находится в поиске второй половинки. На это число можно запланировать романтический ужин, поход в спа-салон со своей второй половинкой, сделать сюрприз или преподнести оригинальный презент любимому человеку.