Топ-11 признаков, которые отличают счастливые пары. Они есть и в зрелых отношениях

Можно найти немало общих признаков, которые отличают счастливые пары. Психолог Светлана Короткая выделила 11 таких маркеров — они есть в зрелых отношениях.

1. Вы обо всём можете поговорить

Если вы много разговариваете, без страха можете рассказать обо всём и вас услышат — это хороший признак. Значит, присутствует доверие и уважение к вашим эмоциональным потребностям. На самом деле, возможность говорить обо всём (что вас мучает, что вам интересно, чего вы боитесь и прочее) с близким человеком имеет огромный терапевтический эффект. Некоторые психологи выделяют у брака такую функцию, как терапевтическая.

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2. У вас и у партнёра есть своя отдельная жизнь

Хобби, увлечения, выходы с друзьями, да даже банальное время побыть в одиночестве и подумать о своём.

3. Вы доверяете друг другу

У вас не принято по 50 раз звонить с вопросами «Где ты? Когда домой?» Никто не шерстит по телефонам/перепискам и не отслеживает, кто кого добавил в друзья. Доверие — это основа основ, и даже если у вас изначально нарушено доверие — всё равно можно научиться доверять.

4. В отношениях нет страха, стыда и вины

Даже если они изначально есть в характере, в доверительных здоровых отношениях это постепенно сглаживается и уходит.

5. Вы в контакте друг с другом, и это вовсе не про секс

Это как раз про эмоциональную связь, близость и романтику. На самом деле очень важно, когда конфетно-букетный окончен, не переставать баловать партнёра теми самыми пресловутыми «конфетами и букетами». Думаю, всем понятно, что у каждого тут своё. Но подарочки и прочие знаки внимания — это действительно важно и является маркером того, что человек дорог и важен.

6. У вас случаются конфликты

Абсолютное совпадение по всем вопросам невозможно, как и неизбежны кризисы. И именно здоровые конструктивные конфликты помогают двигаться дальше и не копить обиды и раздражение, которые так или иначе найдет выход. Ключевое внимание тут на слова «здоровый» и «конструктивный».

7. Вам не приходится подстраиваться под ожидания партнёра

Имеется в виду, вы и на вас не навешивается идеальный образ, под который необходимо насильно подстраиваться и быть кем-то, кто точно не вы. Никто никого не «перевоспитывает», не подгоняет под невнятные понятия «идеальная женщина» и «идеальный мужчина». Вы растёте и меняетесь. В отношениях вам лучше, чем без них, они дают вам ресурс и опору для роста и развития.

8. В ваших отношениях и в спальне вас двое

Друзья, подруги, мамы не в курсе всех деталей ваших отношений и интимной жизни.

9. Вам нравится проводить время вместе

Вдвоём вы расслаблены, и вам комфортно и уютно. И не скучно. Вы как хорошие друзья, всегда найдёте, о чём поговорить и чем заняться.

10. Ваши базовые ценности и векторы совпадают

Ибо отношения, в которых один обожает детей и не мыслит жизни без их наличия, а у второго на первом месте карьера/саморазвитие, а дети не обязательная составляющая счастья — вероятнее всего, обречены на провал. Нереализованная потребность одного из партнёров будет мучить и выливаться в скандалы и обиды.

11. У вас нет борьбы за лидерство

Решения вы принимаете вместе, и ответственность за последствия также ложится на обоих партнёров.