Как понять, что температура держится из-за нервов? Объясняет врач

Температура бывает от нервов? На самом деле да, и такое состояние называют термоневрозом. Что это такое и почему может появляться? Полина Кирко, врач общей практики, отвечает на популярные вопросы.

Что такое термоневроз и кто в зоне риска?

Термоневроз — это повышение температуры тела без соматической патологии (воспалительного процесса, инфекции, гормональных сбоев и т. д. ) Проявляется длительным повышением температуры тела (обычно в пределах 37,5 градуса) и соответствующими для такой температуры симптомами: слабостью, мышечной и головной болью, учащенным сердцебиением, головокружением. Такое повышение температуры может длиться как несколько дней, так и несколько лет.

Такому состоянию больше всего подвержены тревожные люди, склонные к ипохондрии, с истероидным типом личности.

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Характерной особенностью термоневроза является волнообразный подъём температуры тела: утром может быть нормальной, а к вечеру обычно повышается. Может повышаться также после стрессовых ситуаций, встреч, разговоров.

Какие заболевания обычно исключают, прежде чем говорят о термоневрозе?

Конечно, прежде всего человеку с повышенной температурой тела нужно пройти обследование на наличие скрытого инфекционного или воспалительного процессов, онкологии (в том числе опухолей мозга, затрагивающих область гипоталамуса).

Такого пациента обследуют как с лихорадкой неясного генеза: назначаются общий и биохимический анализ крови, анализ мочи, анализ крови на ВИЧ, RW (сейчас РМП) и прочее. Следует посетить лор-врача, гинеколога, эндокринолога и других специалистов по показаниям.

Если в результате обследования патологии не выявлено, можно сделать аспириновую пробу (аспирин при термоневрозе не снизит температуру тела).

Как термоневроз лечат? Может ли он исчезнуть сам по себе?

Хорошо лечится термоневроз психотерапией, здоровым режимом сна и отдыха, расслабляющим массажем, отвлекающими приятными занятиями (спортом, рукоделием, хобби) — и прекращением постоянного измерения температуры.

Бывает так, что человек, считая себя больным, решает отдохнуть пару дней — и терморегуляция приходит в норму. Но, конечно, важно разобраться с причиной и решить проблему, вызывающую беспокойство, чтобы не возвращаться к повышенной температуре.

Что будет, если его не лечить?

Длительно протекающий термоневроз влияет в первую очередь на качество жизни, потому что возникает хроническая усталость, бессонница, постоянные головные боли, снижение работоспособности. Незначительные органические нарушения могут возникать при длительном течении (больше года), но это бывает очень редко.