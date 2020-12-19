Правило двух минут, или Как перестать кричать на своих детей

rebenok.by
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Правило двух минут, или Как перестать кричать на своих детей, Слуцк
Фото: rebenok.by

Время от времени все родители срываются на своих детей, даже психологам не всегда удается держать себя в руках. Но есть методы, которые позволяют избавиться от привычки отвечать криком на детские истерики. Ольга Новаш, психолог, мама и основательница «Школы родительского мастерства», поделилась личным опытом в этом вопросе.

— На самом деле тот факт, что я перестала кричать на своих детей, я осознала совсем недавно, когда моя младшая дочь Маша в своей окончательной попытке эмоционально расшатать меня выпалила: «А чего это ты со мной так спокойно разговариваешь, ааа?!»

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Я и вправду задумалась: «Странно… Чего это я?! Ведь она уже больше 10 минут истерит, а я все еще, оставаясь при этом в здравом рассудке и при полной памяти, ищу способы, как облегчить её состояние, а не сбросить на неё свой эмоциональный заряд».

И я начала думать, когда же это началось. Вспомнила себя чуть больше года назад.
Сентябрь. Маша только пошла в первый класс, но её детсадовская эйфория «я хочу в школу!» уже разбилась о реальность и превратилась в ежеутреннее «не пойду!» Причем это «не пойду!» могло включиться в любой момент: во время подъёма или уже когда мы уже вышли из дома.

Моя работа. На ней не заладилось ещё в июне, поэтому мой настрой был очень подобен настрою дочкиного «не пойду»: я с силой стаскивала себя с постели каждое утро.

Пропускной режим. «Не отбила» отпечатки пальцев до 8.30 — всё оставшееся до конца месяца время ходишь в ожидании снижения премии.

Кольцевая дорога. С её скоростным режимом и риском застрять в пробке в самый неподходящий момент.

Всё это накладывало эмоциональный отпечаток на моё состояние. Я с вечера ложилась спать с мыслью «Как же мне пережить завтрашнее утро?!»

Я ругалась, бежала, неслась по кольцевой и всё равно опаздывала, пока однажды, уже сидя спокойно за своим рабочим столом, не задумалась над тем, что в попытке остаться правой и сохранить свое родительское лицо перед этим истерящим ребенком, я подбрасываю ещё больше дров в её эмоциональный костер.

И я сказала себе:

— Оля, да, ты тоже человек. Да, у тебя могут быть разные ситуации. Да, ты можешь испытывать разные эмоции и имеешь на них полное право, но в следующий раз сохрани спокойствие хотя бы на две минуты. Только на две минуты! Это так мало, но может дать так много.

Правило двух минут, или Как перестать кричать на своих детей, Слуцк
Фото: rebenok. by

Две минуты тишины и спокойного дыхания

В следующий раз, когда мне хотелось взорваться, я напомнила себе: «Спокойно! Только две минуты», села на диван и сказала кричащему и такому несчастному человечку напротив меня:

— Маша, давай с тобой просто посидим, а я спою тебе песенку…

Мотивы колыбельных, которые наши дети слышали в своем младенчестве, могут на протяжении ещё очень долгого времени действовать на них успокаивающе. А если это не помогает, то предложите ребёнку просто подышать. Да-да, самое простое и самое действенное средство успокоения — это наше дыхание. Это единственный физиологический процесс в организме человека, которым он может управлять сознательно. А дальше действует закон системы, которой, в принципе, и является наше тело: изменение одного элемента приводит к изменению системы в целом. Замедляя и углубляя дыхание, мы успокаиваем себя.

Научитесь сами и научите своего малыша технике «квадратного дыхания». Найдите в помещении или нарисуйте в воображении квадрат, начните дышать, продвигаясь взглядом вдоль его сторон и считая до четырех: вдох (1−2−3−4), задержка (1−2−3−4), выдох (1−2−3−4), задержка (1−2−3−4). И так несколько подходов. Завершаем упражнение улыбкой.

…А потом мы шли по дорожке в школу, я держала дочку за руку, и мы разговаривали:

— Знаешь, Маша, мне понравилось наше сегодняшнее утро. Мне кажется, мы хорошо справились…

— Мне тоже, — ответил гномик, шагающий рядом. В тот день я не опоздала на работу, а «правило двух минут» постепенно начало менять нашу жизнь.

Хочешь чему-то научить своего ребёнка — научись вначале этому сам

На этом моя история и закончилась бы, если бы на днях моя малышка не удивила меня. В выходные мы собирались с ней на улицу, уже почти экипировались в наши зимние скафандры-пуховики, как вдруг её косичка неудобно спряталась под шарфиком, и это вызвало раздражение, которое начало превращаться в ураган.

Казалось, прогулка под угрозой, суббота испорчена, как вдруг Маша расчистила от одежды и ключей небольшую банкетку в нашей прихожей и сказала мне: «Мама, сядь».

Я сделала это и с интересом наблюдала, что же будет дальше. Мой Зайчик забрался ко мне на колени, прижался ко мне, обнял себя моими руками и сидел так несколько минут, слушая мое сердцебиение. А после этого мы спокойно вышли и отправились гулять в парк.

Удивительно, как это работает, но я в очередной раз убедилась, что если хочешь чему-то научить своего ребенка — научись вначале этому сам.