Правило двух минут, или Как перестать кричать на своих детей

Время от времени все родители срываются на своих детей, даже психологам не всегда удается держать себя в руках. Но есть методы, которые позволяют избавиться от привычки отвечать криком на детские истерики. Ольга Новаш, психолог, мама и основательница «Школы родительского мастерства», поделилась личным опытом в этом вопросе.

— На самом деле тот факт, что я перестала кричать на своих детей, я осознала совсем недавно, когда моя младшая дочь Маша в своей окончательной попытке эмоционально расшатать меня выпалила: «А чего это ты со мной так спокойно разговариваешь, ааа?!»

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Я и вправду задумалась: «Странно… Чего это я?! Ведь она уже больше 10 минут истерит, а я все еще, оставаясь при этом в здравом рассудке и при полной памяти, ищу способы, как облегчить её состояние, а не сбросить на неё свой эмоциональный заряд».

И я начала думать, когда же это началось. Вспомнила себя чуть больше года назад.

Сентябрь. Маша только пошла в первый класс, но её детсадовская эйфория «я хочу в школу!» уже разбилась о реальность и превратилась в ежеутреннее «не пойду!» Причем это «не пойду!» могло включиться в любой момент: во время подъёма или уже когда мы уже вышли из дома.

Моя работа. На ней не заладилось ещё в июне, поэтому мой настрой был очень подобен настрою дочкиного «не пойду»: я с силой стаскивала себя с постели каждое утро.

Пропускной режим. «Не отбила» отпечатки пальцев до 8.30 — всё оставшееся до конца месяца время ходишь в ожидании снижения премии.

Кольцевая дорога. С её скоростным режимом и риском застрять в пробке в самый неподходящий момент.

Всё это накладывало эмоциональный отпечаток на моё состояние. Я с вечера ложилась спать с мыслью «Как же мне пережить завтрашнее утро?!»

Я ругалась, бежала, неслась по кольцевой и всё равно опаздывала, пока однажды, уже сидя спокойно за своим рабочим столом, не задумалась над тем, что в попытке остаться правой и сохранить свое родительское лицо перед этим истерящим ребенком, я подбрасываю ещё больше дров в её эмоциональный костер.

И я сказала себе:

— Оля, да, ты тоже человек. Да, у тебя могут быть разные ситуации. Да, ты можешь испытывать разные эмоции и имеешь на них полное право, но в следующий раз сохрани спокойствие хотя бы на две минуты. Только на две минуты! Это так мало, но может дать так много.

Две минуты тишины и спокойного дыхания

В следующий раз, когда мне хотелось взорваться, я напомнила себе: «Спокойно! Только две минуты», села на диван и сказала кричащему и такому несчастному человечку напротив меня:

— Маша, давай с тобой просто посидим, а я спою тебе песенку…

Мотивы колыбельных, которые наши дети слышали в своем младенчестве, могут на протяжении ещё очень долгого времени действовать на них успокаивающе. А если это не помогает, то предложите ребёнку просто подышать. Да-да, самое простое и самое действенное средство успокоения — это наше дыхание. Это единственный физиологический процесс в организме человека, которым он может управлять сознательно. А дальше действует закон системы, которой, в принципе, и является наше тело: изменение одного элемента приводит к изменению системы в целом. Замедляя и углубляя дыхание, мы успокаиваем себя.

Научитесь сами и научите своего малыша технике «квадратного дыхания». Найдите в помещении или нарисуйте в воображении квадрат, начните дышать, продвигаясь взглядом вдоль его сторон и считая до четырех: вдох (1−2−3−4), задержка (1−2−3−4), выдох (1−2−3−4), задержка (1−2−3−4). И так несколько подходов. Завершаем упражнение улыбкой.

…А потом мы шли по дорожке в школу, я держала дочку за руку, и мы разговаривали:

— Знаешь, Маша, мне понравилось наше сегодняшнее утро. Мне кажется, мы хорошо справились…

— Мне тоже, — ответил гномик, шагающий рядом. В тот день я не опоздала на работу, а «правило двух минут» постепенно начало менять нашу жизнь.

Хочешь чему-то научить своего ребёнка — научись вначале этому сам

На этом моя история и закончилась бы, если бы на днях моя малышка не удивила меня. В выходные мы собирались с ней на улицу, уже почти экипировались в наши зимние скафандры-пуховики, как вдруг её косичка неудобно спряталась под шарфиком, и это вызвало раздражение, которое начало превращаться в ураган.

Казалось, прогулка под угрозой, суббота испорчена, как вдруг Маша расчистила от одежды и ключей небольшую банкетку в нашей прихожей и сказала мне: «Мама, сядь».

Я сделала это и с интересом наблюдала, что же будет дальше. Мой Зайчик забрался ко мне на колени, прижался ко мне, обнял себя моими руками и сидел так несколько минут, слушая мое сердцебиение. А после этого мы спокойно вышли и отправились гулять в парк.

Удивительно, как это работает, но я в очередной раз убедилась, что если хочешь чему-то научить своего ребенка — научись вначале этому сам.