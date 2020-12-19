Идея № 9. Парфюм от Etib Parfum

Etib Parfum — премиум ароматы на основе натуральных компонентов middle сегмента.

Нас выбирают, потому что:

— наши клиенты уверены в высоком качестве парфюма Etib Parfum

— аромат сохраняет свои лучшие свойства от 12 часов

— ценовой middle сегмент: вы оплачиваете только аромат, а не бренд

— наличие сертификатов качества и соответствия стандартам

• Как подобрать аромат?

Наши консультанты окажут вам профессиональную консультацию и помогут подобрать идеальный аромат в соответствии с вашими предпочтениями.

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• Удобный формат!

Женские, мужские и селективные ароматы представлены в удобных форматах: 15 мл, 30 мл, 50 мл и 100 мл.

Адрес: Ул. 14 партизан, 15, ТЦ «Европарк» остров возле эскалатора

Режим работы: с 10.00 до 20.00

Телефон: +375 295 332 274