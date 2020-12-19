Гражданский брак глазами мужчин. Истории из личной жизни

И без статистики известно, что большинство девушек мечтает выйти замуж, в то время как большинству мужчин нужна хоть какая-то свобода, поэтому они предпочитают гостевой брак. Вроде как компромисс — и любимая рядом, и независимость имеется. Но так ли это на самом деле? Мужчины, которые жили в гражданском браке, поделились историями из личной жизни.

Евгений. Стаж гражданского брака — 5 лет, разведён

«Я прожил со своей девушкой в гражданском браке пять лет. Жили в квартире моих родителей, были студентами. Я подрабатывал. Поначалу всё было интересно, в новинку: вместе учились готовить, готовились к занятиям, ходили на вечеринки лучших друзей, интимное притяжение было вселенское. О детях мечтали, да. Но не прям сразу. И замуж не звал, куда так рано? Что-то меня стало смущать потом. Сам не знаю. Стал грубить, признаю.

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Да и друзья подначивали: что ты все с ней да с ней? Везде одно лицо — на всех тусовках, на всех фотках! Пытались меня познакомить с другими девчонками. А потом она на хорошую работу устроилась. Я начал психовать: почему ей везёт? В общем, много было причин расстаться, и мы это сделали. Хотя тяжело было, иногда казалось, люблю её. Ну и рано все это начали — в 17 лет. Все друзья ещё в поисках, а я все с одной и той же".

Павел. Стаж гражданского брака — 5 лет, счастливо женат на другой девушке

«Инициативу в наших отношениях проявлял я. А именно отбил её у другого. Она такая была, необычная. С ней никогда не скучно. Я был максимальным романтиком — цветы, кафе, горячая пицца из ресторана в любое время суток, сам готовил необычные блюда, хлеб пёк. Жили во второй квартире моих родителей.

Когда родители затеяли ремонт в квартире, делали всё по-своему. К её пожеланиям относились с улыбкой, мол, что, девочка, лезешь? Это её расстраивало. Да ещё и родители подначивали: «Ты кого нашел? Видишь, она не нашего круга». Как-то я стал бояться, что она забеременеет. Этого не случилось — и хорошо. Замуж она, конечно, очень хотела, фамилию мою примеряла, в соцсетях меняла её на мою. Я отвечал, что не готов, что не хочу считать сосиски, как её подруга. Что сперва надо встать на ноги и прочее.

Расставание было тяжёлым. Для неё. Мне было проще. Я «вышел на волю» с твёрдым желанием жениться и создать семью. Были разные девушки. А через год я встретил её — того человека, с которым сразу захотел связать свою жизнь".

Николай. Стаж гражданского брака — 2 года, женат

«Мы жили вместе с моей будущей женой в гражданском браке два года и свадьбу даже переносили, не помню уже почему. Поженились, когда родился ребёнок. Я считаю, зарегистрированный брак нужен только для того, чтобы с формальной точки зрения было меньше проблем в плане детей, ну и в других подобных вещах. Штамп в паспорте ничего не меняет, ни для кого. Ни для мужчины, ни для женщины. Это как на вопрос: «А почему вы разводитесь?» — отвечают: «Потому что поженились». В настоящий момент также останавливающим фактором может быть то, что женщины в последнее время очень нечисты на руку. И если мужчина имеет более-менее нормальный капитал, то есть за что переживать.

Лично знаю примеры подлости женщин. И в этом варианте, когда предлагают дамам брачный контракт, они делают кислую мину и выдают коронную фразу: «Ты меня не любишь». А так я считаю, что важнее для мужчины не факт наличия ЖЕНЫ, а факт наличия ДЕТЕЙ. Потому что если у мужчины нет детей, а он тупо сидит на мешках с деньгами, он не мужчина, а мудак.

С собой же не унесешь ничего. Вот не понимаю мужчин, почему не женятся, когда появляются дети обоюдно желанные. Там и проблемы дополнительные появляются, в гражданском браке. Например, по причине разных фамилий возникают многие ненужные вопросы на пересечении границы и вообще".

Сергей. Стаж гражданского брака — 3 года, женат

«Для мужчины наличие штампа ничего, кроме возможных проблем, если придется разбегаться, не несёт. В современных реалиях регистрация брака — чисто юридический момент, на решение которого необходимо тратить время и средства (что заключение, что расторжение). Вот ещё девушки переживают, что в гражданском браке он её настоящей женой не может назвать. Это вообще глупости.

Никто не запрещает называть женой, даже без добавления «гражданская». Штамп начинает играть роль только при каких-то юридических действиях (к примеру, при оформлении крупного кредита поручительство официальной жены будет более весомым фактором, чем без такового статуса) или при оформлении документов в садик/школу на совместных детей (хотя и это решается путем получения дополнительной бумажки о принятии отцовства).

В бытовой жизни разницы между статусами нет: если мужчина берёт на себя обязательства по отношению к женщине, то будет ли он их исправно выполнять, наличие или отсутствие штампа играет весьма посредственную роль. Почему мы не сразу поженились? Не хотели тратить время на разные бумажки. А оформили отношения после рождения сына. Нужно было с жильем что-то делать. Там и программа «Молодая семья» действовала, и при оформлении ипотеки часть проблем снималась".

Комментарий психолога:

«Опасаюсь меркантильных»

Меркантильный человек может проявить себя как в зарегистрированном, так и в гражданском браке. Разница только в том, что в гражданском ему придется труднее. Кстати, вам точно нужен такой человек рядом?

«Зарегистрированный брак разбивается о быт, гражданский — нет»

Ничего подобного. Быт был и будет всегда. Конечно, объём работ добавляется с возникновением семьи, становится необходимым заботиться о супруге, детях. Но ведь обо всем можно договориться. Честно распределить обязанности, отсечь эгоизм.

«Друзья, бабушка, мама, папа не одобряют выбор. Поживём и разбежимся»

Так разбегайтесь сразу, чего мучиться-то? Если не можете отстоять свою любовь перед третьими лицами, если вам так важно их мнение. И вообще, если мнение третьих лиц — это такая огромная проблема для вас, о каком вообще браке (гражданском, официальном) можно говорить?

«Некогда регистрироваться, не хочется тратить деньги»

На регистрацию брака не требуется уйма времени, тем более сейчас заявление можно подать через Интернет. Госпошлина на регистрацию брака, включая свидетельство, в 2020 году стоит 1 базовую величину. А организовывать крупное торжество вы вовсе не обязаны.