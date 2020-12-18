С 20 по 31 декабря в Слуцке будут работать ёлочные базары — около магазина «Виталюр», между Домом быта и универмагом «Слуцк», возле остановки «Дом культуры» и рядом с административным зданием Слуцкого лесхоза (ул. Борисовца).

Об этом пишет «Слуцкі край».

В продаже будут:

Искусственные ёлки и сосны;

Ёлочные украшения;

Подарочные наборы;

Кондитерские изделия;

Сувениры и другие товары по сниженным ценам.

Ожидаются рождественские распродажи и акции со скидками.

Магазины будут принимать заявки на изготовление мучных кондитерских и булочных изделий в праздничном оформлении и полуфабрикатов в объектах общепита.

24 декабря пройдёт праздничное шествия Дедов Морозов, а на центральной площади будет работать ярмарка.