С 20 по 31 декабря в Слуцке будут работать ёлочные базары — около магазина «Виталюр», между Домом быта и универмагом «Слуцк», возле остановки «Дом культуры» и рядом с административным зданием Слуцкого лесхоза (ул. Борисовца).
Об этом пишет «Слуцкі край».
В продаже будут:
- Искусственные ёлки и сосны;
- Ёлочные украшения;
- Подарочные наборы;
- Кондитерские изделия;
- Сувениры и другие товары по сниженным ценам.
Ожидаются рождественские распродажи и акции со скидками.
Магазины будут принимать заявки на изготовление мучных кондитерских и булочных изделий в праздничном оформлении и полуфабрикатов в объектах общепита.
24 декабря пройдёт праздничное шествия Дедов Морозов, а на центральной площади будет работать ярмарка.
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