Несколько магазинов, кафе и привычный вид пивзавода. Что потерял Слуцк в 2020 году

В 2020 году Слуцк потерял несколько торговых точек, заведений и привычное всем жителям «Сахарного» строение. Накануне Нового года «Кур'ер» посмотрел, что перестало существовать в городе за год.
Солодовня закрытого пивзавода28 января начали сносить солодовню на бывшем Слуцком пивзаводе. Помещения бывшего завода были проданы ООО «Сельхозинвест».
«Виленский»В начале 2020 года магазин «Виленский» в 1-м городке закрылся. До лета жителей микрорайона «обслуживал» только маленький «Родны кут», который в конце января и сам закрывался на несколько дней. Только в июле в здании «Виленского» заработала «Копеечка».
«Радуга» на «Острове»В ноябре на Социалистической закрылся магазин «Радуга», в который ходили жители близлежащего микрорайона «Остров». Руководство сети объяснило, что магазин стал убыточным.
ОбщепитПиццерия «Pizza & Coffee» закрылась в начале апреля из-за коронавируса вместе с лаунж-баром «Мята». Оба заведения выставили на продажу. Позже «Мята» вновь открылась, а вот на месте пиццерии теперь кафе Milano.
Также закрылась одна из кофеен «ПРО КОФЕ», расположенная в ТЦ «Панорама» (другие кофейни этой сети работают). Закрылось и кафе «Чилс», открывшееся в 2019 году неподалёку от Молодёжного центра.
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