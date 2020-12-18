Несколько магазинов, кафе и привычный вид пивзавода. Что потерял Слуцк в 2020 году

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В 2020 году Слуцк потерял несколько торговых точек, заведений и привычное всем жителям «Сахарного» строение. Накануне Нового года «Кур'ер» посмотрел, что перестало существовать в городе за год.

Солодовня закрытого пивзавода

Часть бывшего Слуцкого пивзавода сносят. Фотографии
Фото: Олеся Белая
28 января начали сносить солодовню на бывшем Слуцком пивзаводе. Помещения бывшего завода были проданы ООО «Сельхозинвест».

«Виленский»

«Мы как отшельники на острове». В 1-м городке закрывают последний магазин, и людям это не нравится
Магазин «Виленский» № 64, который сейчас закрыт. Фото: Олеся Белая
В начале 2020 года магазин «Виленский» в 1-м городке закрылся. До лета жителей микрорайона «обслуживал» только маленький «Родны кут», который в конце января и сам закрывался на несколько дней. Только в июле в здании «Виленского» заработала «Копеечка».

«Радуга» на «Острове»

Слуцк, 10 января. В магазине устанавливают оборудование и продолжается ремонт. Фото: Роман Михновец
Фото: Роман Михновец
В ноябре на Социалистической закрылся магазин «Радуга», в который ходили жители близлежащего микрорайона «Остров». Руководство сети объяснило, что магазин стал убыточным.

Общепит

Что потерял Слуцк в 2020 году
Фото: Виктория Капская
Пиццерия «Pizza & Coffee» закрылась в начале апреля из-за коронавируса вместе с лаунж-баром «Мята». Оба заведения выставили на продажу. Позже «Мята» вновь открылась, а вот на месте пиццерии теперь кафе Milano.

Также закрылась одна из кофеен «ПРО КОФЕ», расположенная в ТЦ «Панорама» (другие кофейни этой сети работают). Закрылось и кафе «Чилс», открывшееся в 2019 году неподалёку от Молодёжного центра.

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Салон и магазин подарков в «Маяке»

Как в Слуцке стать звездой в свой день рождения. Мастер-класс от Brow Bar Manhattan
Фото: Ольга Паздерина
2020 год не пощадил и некоторых арендаторов ТЦ «Маяк». Сначала закрылся brow bar «Манхэттен», а в декабре был последний день у павильона с подарками «Сундучок».

В ТЕМУ. Новый жилой квартал, супермаркет и самый большой колокол. Что приобрёл Слуцк в 2020 году