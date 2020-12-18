Несколько магазинов, кафе и привычный вид пивзавода. Что потерял Слуцк в 2020 году

В 2020 году Слуцк потерял несколько торговых точек, заведений и привычное всем жителям «Сахарного» строение. Накануне Нового года «Кур'ер» посмотрел, что перестало существовать в городе за год.

Солодовня закрытого пивзавода

«Виленский»

«Радуга» на «Острове»

Общепит

28 январясолодовню на бывшем Слуцком пивзаводе. Помещения бывшего завода были проданы ООО «Сельхозинвест».В начале 2020 года магазин «Виленский» в 1-м городке закрылся. До лета жителей микрорайона «обслуживал» только маленький «Родны кут», которыйна несколько дней. Только в июле в здании «Виленского»«Копеечка».В ноябре на Социалистической«Радуга», в который ходили жители близлежащего микрорайона «Остров». Руководство сети, что магазин стал убыточным.в начале апреля из-за коронавируса вместе с лаунж-баром «Мята». Оба заведения выставили на продажу. Позже «Мята», а вот на месте пиццерии теперь кафе Milano.

Также закрылась одна из кофеен «ПРО КОФЕ», расположенная в ТЦ «Панорама» (другие кофейни этой сети работают). Закрылось и кафе «Чилс», открывшееся в 2019 году неподалёку от Молодёжного центра.

Реклама

Салон и магазин подарков в «Маяке»

В ТЕМУ. Новый жилой квартал, супермаркет и самый большой колокол. Что приобрёл Слуцк в 2020 году

2020 год не пощадил и некоторых арендаторов ТЦ «Маяк». Сначала закрылся brow bar «Манхэттен», а в декабре был последний день у павильона с подарками «Сундучок».