С 1 января вместо госпошлины вводят транспортный налог. Что нужно знать об этих изменениях

В Беларуси с 1 января предлагается отменить госпошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Вместо неё будет транспортный налог, размер которого будет ниже госпошлины. Это предусмотрено проектом Налогового кодекса на 2021 год.

Об этом в четверг, 17 декабря, сообщил Дмитрий Кийко, первый заместитель министра финансов, на расширенном заседании Палаты представителей по бюджету и финансам, передаёт БЕЛТА.

Предполагается, что с 1 января 2021 года госпошлина будет отменена, что позволит решить проблему увязки её уплаты с прохождением технического осмотра. Вместо госпошлины предусматривается установление транспортного налога в отношении организаций и физических лиц.

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«С учётом постоянных расходов государства на создание и развитие дорожной инфраструктуры транспортный налог солидарно будут уплачивать все собственники транспортных средств, зарегистрированных в базе ГАИ МВД. Таким образом, будет решён вопрос привлечения к финансированию данных расходов тех владельцев транспортных средств, которые в настоящее время уклоняются от уплаты государственной пошлины и, соответственно, от прохождения технического осмотра», — пояснил Дмитрий Кийко.

Для более справедливого взимания транспортного налога предлагается ряд новшеств:

Ставки налога в сравнении с действующими ставками госпошлины могут снизиться в среднем на 25% для физических лиц и 15% для организаций.

Налог будет взиматься за год исходя из физических параметров авто и фактического времени владения транспортным средством.

Предусмотрена более глубокая дифференциация ставок для физических лиц в отношении легковых автомобилей, имеющих разрешённую максимальную массу от 1,5 до 2,5 т путём применения шага 250 вместо 500 кг.

«Это более равномерно увеличивает ставки налога с ростом массы автомобиля — то есть для отдельных категорий произойдёт дополнительное снижение платежа», — пояснил Дмитрий Кийко.

Ставки налога для пенсионеров предлагается снизить на 50%, для инвалидов III группы — на 25%.

Органы местного управления и самоуправления могут получить право полностью или частично освобождать от транспортного налога физлиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, по транспортным средствам, не используемым при осуществлении предпринимательской деятельности.

Не будут признаваться объектом налогообложения транспортные средства, зарегистрированные до 1 января 1992 года, либо в отношении которых дата регистрации не может быть установлена.

Предполагается, что будет предусмотрено освобождение от транспортного налога авто, в отношении которых не истек срок действия разрешения на допуск к участию в дорожном движении, за выдачу которого была уплачена государственная пошлина.

Поскольку следующий год является переходным для внедрения системы взимания транспортного налога в полной мере, в 2021 году будут предусмотрены некоторые особенности.

Налог не будет взиматься в отношении транспортных средств, снятых с учёта с 1 января до 1 июля 2021 года. Это необходимо в том числе для приведения базы учёта транспортных средств в актуальное состояние.

«До этой даты предполагается установление упрощённой процедуры снятия с учёта транспортных средств, по объективным причинам выбывших из дорожного движения», — уточнил Дмитрий Кийко.

Сумма налога по всем транспортным средствам в 2021 году составит Br29 (на уровне предполагаемого размера базовой величины) и будет являться авансовым платежом за 2021 год. В 2022 году этот платёж будет зачтён при уплате налога за 2021 год с учётом фактического времени владения физлицами транспортными средствами.

Лица, заплатившие в 2020 году госпошлину, не будут платить транспортный налог до истечения срока её действия.

Налог в 2021 году надо будет заплатить не позднее 15 декабря. Соответствующее извещение налоговые органы направят гражданам не позднее 1 ноября 2021 года.

«В результате такой трансформации будет решён вопрос справедливого участия всех собственников транспортных средств в участии расходов государства на дорожную инфраструктуру. Его размер будет увязан с периодом владения транспортным средством, исключаются двойные оплаты для автомобилей, которые проходят техосмотр два раза в год или раз в двухлетний период», — сказал Дмитрий Кийко.

По его информации, годовая сумма налога по так называемым народным автомобилям (масса 1−1,5 т) в среднем составит около 60−80 руб. в год.

«Это почти в 1,5−2 раза меньше действующих ставок и в принципе эквивалентно заправке одного полного бака», — заметил он.