13-летнего мальчика после перенесённого COVID-19 лечили от ангины. Но он умер

Утром 16 декабря в реанимации детской инфекционной больницы Минска умер 13-летний Митя Конев. Мама мальчика Ольга рассказала, что в ноябре вся семья переболела коронавирусом. Когда карантин закончился, все чувствовали себя хорошо. Но в декабре состояние Мити резко ухудшилось, поднялась и держалась очень высокая температура. 15 декабря мальчику стало тяжело дышать, его отвезли в больницу и подключили к аппарату ИВЛ. Спустя менее чем сутки его сердце остановилось.

Страшная новость в семью Ольги Коневой пришла рано утром 16 декабря: в 5.54 умер её старший сын Митя. Ему было 13 лет, он учился в 7-м классе.

В свидетельстве о смерти указаны три диагноза: «Сердечно-лёгочная недостаточность. Вирусная пневмония. Коронавирусная инфекция».

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По словам Ольги, все заболели COVID-19 в начале ноября. Она платно сдала тест, отстояв с повышенной температурой несколько часов в очереди на улице, так как в поликлинике его брать не хотели. Наличие вируса подтвердилось.

После этого вместе с младшим сыном Ольга лежала в больнице. У ребёнка взяли тест при госпитализации. А старший сын Митя был дома. Чувствовал себя нормально, только обоняние потерял. Тест ему тогда так и не сделали.

COVID-19 они перенесли относительно легко. Карантин закончился, все чувствовали себя нормально. Она сама вышла на работу, а Митя — на учёбу.

Однако спустя три недели, в прошлый четверг, у него заболело горло. В пятницу пришёл врач и поставил диагноз «ангина». Прописал антибиотики. Несколько дней держалась высокая температура — около 40 градусов. В воскресенье семья вызвала «скорую», потому что не могли её сбить. Доктор подтвердил ангину и прописал большую дозу антибиотика, а также жаропонижающее.

В понедельник Митю стало тошнить, рвало целый день. Опять пришёл участковый врач. Во вторник ему стало тяжело дышать. Ольга вызвала «скорую». Примерно в 14.00 его отвезли в детскую инфекционную больницу и практически сразу подключили к аппарату ИВЛ.



Ольга говорит, что в больнице у Мити взяли тест на антитела. Как объяснил ей врач, в его крови обнаружили большое количество антител IgG. Это значит, что Митя уже переболел COVID-19.

— Наверное, это произошло в ноябре, когда я болела. Митя перенёс инфекцию практически бессимптомно. Только запахи исчезли. Сыну 13 лет. У него не было каких-то серьёзных заболеваний. Единственное, он был аллергиком с атопическим дерматитом. Поэтому у него всегда был ослаблен иммунитет. Но сердце и лёгкие всегда были в порядке.

В 5.54 16 декабря Митя Конев умер.

С вопросами, могло ли такое резкое ухудшение здоровья стать следствием перенесённой COVID-19 и в каком случае у ребёнка могут развиться серьёзные осложнения, TUT.BY обратился в пресс-службу Министерства здравоохранения.

Там пояснили, что пока дать комментарий не могут: в данный момент идёт пат-анализ, который займёт некоторое время.