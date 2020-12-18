В Беларуси планируют повысить налоги для ИП, ремесленников, айтишников и других… Говорят, что ради борьбы с COVID-19

На ближайшие два года в Беларуси могут повысить некоторые ставки налогов. Среди них — ставки налога на прибыль для оператора по обязательному оказанию универсальных услуг электросвязи и операторов сотовой связи, сообщили TUT. BY в Минфине. Ставки предлагается увеличить до 30%.

Власти говорят, что повысить налоги намерены для того, чтобы направить полученные средства на борьбу с COVID-19.

Больше могут платить айтишники, «Великий камень» и ломбарды

Также власти хотят повысить ставки подоходного налога до 13% с дохода физлиц, которые получены по трудовым договорам от резидентов ПВТ и Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень».

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Кроме того, предлагается на 2021−2022 годы увеличить ставку налога на прибыль для ломбардов (с нынешних 25% до 30%).

Ставки для торговых центров

Ещё в Беларуси могут поднять ставки земельного налога и аренды за земельные участки, которые предоставляют для размещения торговых центров — с нынешних 0,7% до 1,5% от кадастровой стоимости. В случае повышения этого налога по такой ставке придётся платить в том числе автомобильным стоянкам, которые обслуживают эти ТЦ.

При повышении этого налога по такой ставке будут платить и рынки, кроме автомобильных. Для них сейчас такая же ставка, как и для ТЦ, — 0,7% от кадастровой стоимости.

Повышение ставок для ИП в несколько раз

Также рассматривается возможность разрешить местным Советам депутатов увеличивать или уменьшать ставки единого налога для индивидуальных предпринимателей и иных физлиц в несколько раз.

На сайте Минфина в скором времени должен появиться последний вариант законопроекта по изменениям в Налоговый кодекс.



Что ещё

Напомним, что в 2021 году в Беларуси хотят ввести изменения по налогам. Среди прочего чиновники планируют

проиндексировать стандартные налоговые вычеты,

увеличить размеры вычетов на детей и иждивенцев,

установить новые ставки некоторых сборов и акцизов, из-за чего могут подорожать сигареты и алкоголь.

Также могут поднять сбор для тех, кто сдаёт в аренду квартиры, и увеличить единый налог с ИП и иных физлиц (который платят, к примеру, репетиторы). Подобное предложение содержится в проекте закона «Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь», который вынес на обсуждение Минфин.