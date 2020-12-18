В Стародорожском районе телят заселили в новые индивидуальные домики

На молочно-товарной ферме «Прусы» уверены: производство молока начинается с молодняка, и поэтому «малышам» уделяется самое пристальное внимание. В этом году их перевели в новые комфортные, уютные «квартирки». Об этом рассказали «Навіны Старадарожчыны».

В этом году уже 70 новорождённых телят заселились в новые индивидуальные домики для холодного выращивания. Домики пластиковые, поэтому ни ветер, ни снег, ни дождь животным не страшны. Кормушка и поилка предусмотрены специально для таких малышей. Сейчас телята в весе набирают ещё больше — в среднем за сутки от 700 граммов.