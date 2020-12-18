За два дня кибермошенники обокрали случчан на 9000 рублей

За 16 и 17 декабря в Слуцкий РОВД с заявлениями обратились 11 местных жителей по факту хищения денежных средств с их банковских карт. Общая сумма составила более 9000 рублей.

Об этом пишет «Слуцкі край».

В основном пострадали рабочие и пенсионеры, которые из-за чрезмерной доверчивости и информационной неграмотности становятся жертвами мошенничества.

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Милиция просит проявлять бдительность в общении с незнакомцами и ни под какими предлогами не сообщать данные своих банковских карт. Номера, указанные на обратной стороне и секретные коды, приходящие в СМС. Настоящие сотрудники банков не станут по телефону выяснять конфиденциальную информацию. Следует позаботиться о своих пожилых родственниках.

Неустановленное лицо 16.12.2020 около 19.00, представившись сотрудником службы безопасности ОАО «АСБ Беларусбанк», по телефону завладело реквизитами БПК, заявительницы и совершило хищение денежных средств на сумму более 2000 рублей НБ Республики Беларусь.

16.12.2020 около 19.00, по телефону представившись сотрудником службы безопасности ОАО «БПС-Сбербанк», завладело реквизитами БПК заявителя (пенсионера) и совершило хищение денежных средств на сумму более 2400 рублей.

17.12.2020 около 18.00 по телефону представившись сотрудником службы безопасности ОАО «Белагропромбанк», завладело реквизитами БПК, заявительницы и совершило хищение денежных средств на сумму 660 рублей.