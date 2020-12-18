ФК «Слуцк» сыграет против НФК «Крумкачы» (Минск). Прогноз на матч

В субботу, 19 декабря, в рамках второго тура переходных матчей за право участия в высшей лиге в сезоне 2021 года ФК «Слуцк» сыграет против НФК «Крумкачы» (Минск). Стартовый свисток для команд и болельщиков прозвучит в 13:30. Стадион: футбольный манеж (Минск).

Традиционно накануне матча «Кур'ер» делает свой прогноз на игру.



НФК «Крумкачы» (Минск). НФК «Крумкачы» уступили случчанам в первом туре переходных матчей со счётом 0:2. После сыгранного матча началось «самое интересное» для их соперников, то есть для случчан. Сразу после своего поражения клуб направил в федерацию футбола протест, в котором говорилось, что за ФК «Слуцк» играли дисквалифицированные игроки. Случчанам же могло грозить за это техническое поражение со счётом 0:3. В тот же день федерация футбола «пожала плечами» и на сайте опубликовала новость, мол никакого протеста не поступало. Также «вороны» направили в федерацию футбола жалобу на то, что ФК «Слуцк» вовремя не проинформировал своего соперника о времени и месте проведения матча. В федерации футбола, в свою очередь, состоялось заседание КДК, на котором был рассмотрен первоначальный протест «Крумкачоў» (который изначально якобы не подавался) и жалоба по поводу организации второго матча. В результате АБФФ назвала претензии столичной команды необоснованными. Следовательно, к ответной встрече «вороны» подходят с поражением со счётом 0:2.

«Крумкачы» в первом матче имели моменты для того, чтобы открыть счёт, но ими не воспользовались. Справятся ли футболисты с давлением в ответном матче — неизвестно. Команда во втором матче должна много атаковать, главное, не нарваться на контратаку. Ведь если «Слуцк» забьёт хотя бы единожды, то «Крумкачы» могут попытать удачу только в следующем чемпионате, ибо отыграть столько мячей будет на грани невозможного.

ФК «Слуцк». Случчане подходят ко второму туру переходных матчей с хорошей форой. Однако, история помнит и не такие ситуации, где в ответном матче команды теряли преимущество и в четыре мяча, но не будем о грустном. После эпидемии «коронавируса» игроки «Слуцка» смотрелась на поле свежо и бодро, о чем, собственно, говорит результат первой встречи.

Случчане в предстоящем матче могут позволить себе где-то потянуть время, где-то больше владеть преимуществом. Команда даже может проиграть в один мяч, так как в первом матче «бело-синие» выиграли со счётом 2:0. Скажем так, один забитый мяч игроками «Слуцка» сделает практически невозможным выход «Крумкачоў» в высшую лигу. Отсюда и прогноз, что «Слуцк» исполнит свой момент, а «Крумкачы» без боя не сдадутся.

Прогноз на матч. Обе команды забьют. ФК «Слуцк» будет играть в высшей лиге в сезоне 2021.