На рынке большой выбор мёда, самый дешёвый — рапсовый. Цены на грецкий орех взлетели до 15 рублей. Много аппетитных солений: рулеты из капусты, начинённые морковью и чесноком, солёная капуста, морковь по-корейски. Хорошие груши стоят 4 рубля за килограмм. За килограмм зелени просят 10 рублей. Что удивительно, всё ещё можно встретить лук-севок, цена которого ниже, чем в сезон посадки. Цены указаны по состоянию на 10 часов пятницы, 18 декабря.

Овощи

  • Капуста белокочанная свежая — 0,5 рубля
  • Капуста пекинская — 2,5 рубля
  • Картофель молодой — 0,65 рубля
  • Помидоры — 2,5 рубля
  • Огурцы большие — 3,80 рубля, обычные — 3,5 рубля
  • Морковь — 0,48 рубля
  • Свёкла свежая — 0,41 рубль
  • Сладкий перец — 1,5−3,5 рубля
  • Лук репчатый — 1 рубль
  • Чеснок свежий — 0,8 рубля (за головку), 5,5 рубля (за 1 кг)
  • Дайкон (большой белый редис) — 2 рубля (за 1 кг)
  • Фасоль — 1 стакан (200 г) — 1 рубль
  • Бобы, ведёрко — 2 рубля
  • Плоды шиповника — 2 рубля (за 1 литр)
  • Хреновина (хрен, помидоры, чеснок) — 3 рубля (за 0,5 литра)
  • Тыква домашняя — 1 рубль (за 1 кг)
  • Семечки тыквенные домашние — 1 рубль (за стакан)
  • Корень имбиря — 18 рублей.

Фрукты, ягоды

  • Варенье из дыни — 5 рублей (за 0,5 литра)
  • Фейхоа — 6,5 рубля
  • Авокадо — 15 рублей
  • Гранат — 5−5,5 рубля
  • Абрикосы — 5 рублей
  • Нектарин — 6,5 рубля
  • Яблоки — 2,5 рубля
  • Груши — 4 рубля (за 1 кг)
  • Сушеные яблоки (сухофрукты) — 3 рубля (за 0,5 кг)
  • Сушёные плоды калины, черноплодной рябины — 1 рубль (за 1 стакан)
  • Виноград — 4,5 рубля
  • Апельсины — 2,5−5 рублей
  • Мандарины — 3,5−5,5 рубля
  • Лимоны — 4,5 рубля
  • Бананы — 3 рубля
  • Киви — 4,80 рубля
  • Хурма — 3−5 рублей
  • Грейпфрут — 6 рублей
  • Орех грецкий — 15 рублей
  • Зелень (петрушка, укроп, щавель, лук) — 10 рублей (за 1 кг)

Саженцы

  • Лук-севок — 3,80 рубля (за 1 кг)

Приправы и мёд

  • Приправы: тмин, укроп, кориандр — 1 рубль (за 100 г)
  • Мёд рапсовый — 6 рублей (за 0,5 л), за две банки цену снижают, просят 11 рублей.

Маринады, соленья

  • Рулеты из капусты, начинённой морковью и чесноком — 7 рублей за 1 кг.
  • Капуста «Провансаль» — 4 рубля (за 1 кг)
  • Морковь по-корейски — 6 рублей (за 1 кг)
  • Щавель консервированный — 3 рубля (за 0,5л)
  • Капуста квашеная — 3 рубля (за 1 кг)

Шерстяные носки, пинетки

  • Шерстяные носки взрослые толстые — 5 рублей
  • Шерстяные носки взрослые тонкие — 3 рубля
  • Пинетки детские — 4 рубля.