На рынке большой выбор мёда, самый дешёвый — рапсовый. Цены на грецкий орех взлетели до 15 рублей. Много аппетитных солений: рулеты из капусты, начинённые морковью и чесноком, солёная капуста, морковь по-корейски. Хорошие груши стоят 4 рубля за килограмм. За килограмм зелени просят 10 рублей. Что удивительно, всё ещё можно встретить лук-севок, цена которого ниже, чем в сезон посадки. Цены указаны по состоянию на 10 часов пятницы, 18 декабря.
Овощи
- Капуста белокочанная свежая — 0,5 рубля
- Капуста пекинская — 2,5 рубля
- Картофель молодой — 0,65 рубля
- Помидоры — 2,5 рубля
- Огурцы большие — 3,80 рубля, обычные — 3,5 рубля
- Морковь — 0,48 рубля
- Свёкла свежая — 0,41 рубль
- Сладкий перец — 1,5−3,5 рубля
- Лук репчатый — 1 рубль
- Чеснок свежий — 0,8 рубля (за головку), 5,5 рубля (за 1 кг)
- Дайкон (большой белый редис) — 2 рубля (за 1 кг)
- Фасоль — 1 стакан (200 г) — 1 рубль
- Бобы, ведёрко — 2 рубля
- Плоды шиповника — 2 рубля (за 1 литр)
- Хреновина (хрен, помидоры, чеснок) — 3 рубля (за 0,5 литра)
- Тыква домашняя — 1 рубль (за 1 кг)
- Семечки тыквенные домашние — 1 рубль (за стакан)
- Корень имбиря — 18 рублей.
Фрукты, ягоды
- Варенье из дыни — 5 рублей (за 0,5 литра)
- Фейхоа — 6,5 рубля
- Авокадо — 15 рублей
- Гранат — 5−5,5 рубля
- Абрикосы — 5 рублей
- Нектарин — 6,5 рубля
- Яблоки — 2,5 рубля
- Груши — 4 рубля (за 1 кг)
- Сушеные яблоки (сухофрукты) — 3 рубля (за 0,5 кг)
- Сушёные плоды калины, черноплодной рябины — 1 рубль (за 1 стакан)
- Виноград — 4,5 рубля
- Апельсины — 2,5−5 рублей
- Мандарины — 3,5−5,5 рубля
- Лимоны — 4,5 рубля
- Бананы — 3 рубля
- Киви — 4,80 рубля
- Хурма — 3−5 рублей
- Грейпфрут — 6 рублей
- Орех грецкий — 15 рублей
- Зелень (петрушка, укроп, щавель, лук) — 10 рублей (за 1 кг)
Саженцы
- Лук-севок — 3,80 рубля (за 1 кг)
Приправы и мёд
- Приправы: тмин, укроп, кориандр — 1 рубль (за 100 г)
- Мёд рапсовый — 6 рублей (за 0,5 л), за две банки цену снижают, просят 11 рублей.
Маринады, соленья
- Рулеты из капусты, начинённой морковью и чесноком — 7 рублей за 1 кг.
- Капуста «Провансаль» — 4 рубля (за 1 кг)
- Морковь по-корейски — 6 рублей (за 1 кг)
- Щавель консервированный — 3 рубля (за 0,5л)
- Капуста квашеная — 3 рубля (за 1 кг)
Шерстяные носки, пинетки
- Шерстяные носки взрослые толстые — 5 рублей
- Шерстяные носки взрослые тонкие — 3 рубля
- Пинетки детские — 4 рубля.