На рынке большой выбор мёда, самый дешёвый — рапсовый. Цены на грецкий орех взлетели до 15 рублей. Много аппетитных солений: рулеты из капусты, начинённые морковью и чесноком, солёная капуста, морковь по-корейски. Хорошие груши стоят 4 рубля за килограмм. За килограмм зелени просят 10 рублей. Что удивительно, всё ещё можно встретить лук-севок, цена которого ниже, чем в сезон посадки. Цены указаны по состоянию на 10 часов пятницы, 18 декабря.

Овощи

Капуста белокочанная свежая — 0,5 рубля

Капуста пекинская — 2,5 рубля

Картофель молодой — 0,65 рубля

Помидоры — 2,5 рубля

Огурцы большие — 3,80 рубля, обычные — 3,5 рубля

Морковь — 0,48 рубля

Свёкла свежая — 0,41 рубль

Сладкий перец — 1,5−3,5 рубля

Лук репчатый — 1 рубль

Чеснок свежий — 0,8 рубля (за головку), 5,5 рубля (за 1 кг)

Дайкон (большой белый редис) — 2 рубля (за 1 кг)

Фасоль — 1 стакан (200 г) — 1 рубль

Бобы, ведёрко — 2 рубля

Плоды шиповника — 2 рубля (за 1 литр)

Хреновина (хрен, помидоры, чеснок) — 3 рубля (за 0,5 литра)

Тыква домашняя — 1 рубль (за 1 кг)

Семечки тыквенные домашние — 1 рубль (за стакан)

Корень имбиря — 18 рублей.

Фрукты, ягоды

Варенье из дыни — 5 рублей (за 0,5 литра)

Фейхоа — 6,5 рубля

Авокадо — 15 рублей

Гранат — 5−5,5 рубля

Абрикосы — 5 рублей

Нектарин — 6,5 рубля

Яблоки — 2,5 рубля

Груши — 4 рубля (за 1 кг)

Сушеные яблоки (сухофрукты) — 3 рубля (за 0,5 кг)

Сушёные плоды калины, черноплодной рябины — 1 рубль (за 1 стакан)

Виноград — 4,5 рубля

Апельсины — 2,5−5 рублей

Мандарины — 3,5−5,5 рубля

Лимоны — 4,5 рубля

Бананы — 3 рубля

Киви — 4,80 рубля

Хурма — 3−5 рублей

Грейпфрут — 6 рублей

Орех грецкий — 15 рублей

Зелень (петрушка, укроп, щавель, лук) — 10 рублей (за 1 кг)

Саженцы

Лук-севок — 3,80 рубля (за 1 кг)

Приправы и мёд

Приправы: тмин, укроп, кориандр — 1 рубль (за 100 г)

Мёд рапсовый — 6 рублей (за 0,5 л), за две банки цену снижают, просят 11 рублей.

Маринады, соленья



Рулеты из капусты, начинённой морковью и чесноком — 7 рублей за 1 кг.

Капуста «Провансаль» — 4 рубля (за 1 кг)

Морковь по-корейски — 6 рублей (за 1 кг)

Щавель консервированный — 3 рубля (за 0,5л)

Капуста квашеная — 3 рубля (за 1 кг)

Шерстяные носки, пинетки

