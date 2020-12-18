В Беларуси введено госрегулирование цен на средства защиты от коронавируса

Совет Министров постановлением от 16 декабря 2020 г. № 732 расширил список товаров и услуг, цены на которые регулирует МАРТ, сообщает Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь.

В список добавлены:

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Средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, полумаски, повязки);

Дезинфицирующие, антибактериальные, обеззараживающие средства, в том числе гели и спреи;

Защитные перчатки, предназначенные для индивидуального одноразового применения.

Кроме того, в перечень включены услуги по передаче и распределению тепловой энергии.

Вместе с тем СИЗ и дезсредства исключены из перечня социально значимых товаров, цены на которые регулирует МАРТ не более 90 дней в течение одного года.