Идея № 8. Подарочный сертификат в студию красоты «Малина»

Нашей студии уже 3 с половиной года. Гордимся тем, что все мастера имеют большой стаж работы и высшую квалификационную категорию.

Знакомьтесь:

Лилия — мастер по комби-маникюру и наращиванию ногтей, инструктор. Стаж 14 лет.

Галина — мастер по наращиванию, гелевому укреплению ногтей. Стаж 15 лет.

Ирина — мастер по классическому маникюру, педикюру и гель- лаку. Стаж 16 лет.

Татьяна — парикмахер-универсал. Стаж 10 лет.

Ирина — бровист — визажист. Стаж 3 года.

Контакты:

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Все мастера- фанаты своего дела. Наша цель- довольный клиент. В «Малине» вы можете получить весь комплекс услуг за не большие деньги. Ждем вас в нашей уютной студии!