Официально: лишать белорусского гражданства за экстремизм начнут с июня 2021 года

Власти Беларуси начнут лишать гражданства за экстремизм или «причинение тяжкого вреда интересам государства». Об этом говорится в поправках к закону о гражданстве, сообщает sputnik.by.Основанием для лишения паспорта станет решение суда или приговор международного трибунала, подтверждающие участие обвиняемого в террористической деятельности.

Такой деятельностью будет считаться совершение преступлений, предусмотренных рядом статей Уголовного кодекса, среди которых «наёмничество», «создание незаконного вооружённого формирования», «заговор и другие действия с целью захвата власти».

Поправки должны вступить в силу 18 июня 2021 года. Они касаются иностранцев, которые прошли в Беларуси процедуру натурализации.

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Документы на лишение гражданства будет подписывать глава государства.

Несовершеннолетних, а также тех, кто приобрёл белорусское гражданство по рождению и никогда не выходил из него, лишить паспорта нельзя.