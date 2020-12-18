Умные вороны в Слуцке нашли бесплатную столовую. Фотофакт

После полудня были с женой на прогулке вдоль улицы Мельничной. Именно тут она подметила: «У ворон обед!».

И действительно, вороны и галки сидят на деревьях, на обочине и ждут, когда проедут машины с зерном к комбинату хлебопродуктов. Как только дорога пустеет, они слетаются на проезжую часть и устраивают пиршество, склёвывая упавшие на дорогу зёрна. Вот такое для них угощение!

Желаю, чтобы всегда у всех на столе был самый смачный хлеб!

Эта новость написана для рубрики «Народные новости». Такие материалы от читателей после минимальной модерации публикуются практически без изменений. Или, если того требует ситуация, становятся поводом для разработки редакционного материала. Если вас привлёк какой-то факт или событие, вы тоже можете предложить свою новость для публикации, нажав сюда: «Сообщи новость».