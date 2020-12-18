Как в больницы Беларуси доставляют кислород и хватит ли его на всех

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Как доставляют в больницы кислород. Хватит ли его на всех, Слуцк
Фото: sputnik.by
Поражая лёгкие, коронавирус часто вызывает кислородную недостаточность. Тогда без дополнительной респираторной поддержки пациенту не обойтись. Как справляются наши системы в условиях многократной нагрузки? Хватит ли кислорода? Как работают кислородные точки и как доставляют в больницы кислород, рассказал Sputnik.

8-тонная бочка

«Крион» — единственное в стране предприятие по производству кислорода. Именно оттуда по всей стране каждый день выезжают машины, чтобы уровень медицинского газа в каждой больнице страны всегда оставался на максимуме.

Контролем и обслуживанием почти всей системы лечебного газоснабжения в стране занимается предприятие «Медтехноцентр». Подача кислорода не прекращается ни на минуту, специалисты дежурят на каждом объекте круглосуточно.

Как больницы Беларуси доставляют кислород и хватит ли его на всех, Слуцк
Фото: sputnik. by
В больницы кислород подаётся тремя способами. Есть обычная газобаллонная станция для учреждений поменьше (не более 100 коек) — это синие баллоны кислорода, такие установлены в основном в регионах. Они же есть и во всех больницах на случай ЧП, если вдруг из строя выйдет основное оборудование. Есть кислородные концентраторы, которые разделяют воздух на компоненты — кислород, азот, аргон, ксенон и другие. А есть криогенные газификаторы, содержащие от 1 до 8 тонн жидкого кислорода. На заправку одного из них мы и отправились.
На территории 5-й городской клинической больницы г. Минска за ограждением стоят две огромные цистерны с надписью «Опасно. Медицинский кислород». Именно отсюда он поступает в реанимации, операционные и в обычные палаты к пациентам, которым требуется респираторная поддержка.

В последнее время две 8-тонные ёмкости заправляют примерно раз в два дня: опустела одна — на дозаправку, работает другая.

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Кислород уходит со свистом

Толстый слой инея, клубы холодного пара и громкий свист — такую картину раз в несколько дней могут наблюдать пациенты. Работники «Медтехноцентра», которые днём и ночью следят за исправностью этих огромных кислородных бочек, успокаивают: перед заправкой всегда надо уравнять давление в газификаторе и подъехавшей заправлять его цистерне. Поэтому специалисты сбрасывают остатки кислорода. Отсюда и такой свист, что не спасают и беруши.
Как доставляют в больницы кислород. Хватит ли его на всех, Слуцк
Фото: sputnik. by
Если давление не выравнять, газ потечёт в обратном направлении — в бак заправочной машины.

«Мы делаем это медленно, потихоньку открывая вентиль, — иначе пациентам и жителям окрестных домов от такого шума мало не покажется. Это очень неприятно, свистит как самолёт», — рассказывает Владимир Кирейчук, машинист воздушно-распределительных устройств.

К газификатору подъезжает с виду обычный грузовик, а внутри — огромная бочка, вентили и датчики, покрывшиеся инеем шланги. Длинный металлический рукав подсоединяют к газификатору, контрольная проверка — и пуск.

Как доставляют в больницы кислород. Хватит ли его на всех, Слуцк
Фото: sputnik. by

Через секунду на металлическом шланге появляется заиндевелая дорожка: температура при такой подаче кислорода -183°С. Дозаправка одного газификатора длится около 50 минут.

«Всем отойти! Температура такая, что подошва обуви примёрзнет сразу же, а всего лишь капля на кожу — серьёзное обморожение. Красивый, прозрачный, холодный — завораживающее зрелище этот жидкий кислород», — восхищается Кирейчук.

Как доставляют в больницы кислород. Хватит ли его на всех, Слуцк
Фото: sputnik. by

Плюсы жидкого кислорода

В таком жидком виде под большим давлением и при низких температурах кислород хранится в криогенном газификаторе примерно 3−4 дня.

Прежде чем попасть к пациенту, он преобразуется в газообразное состояние. По трубопроводам под землёй, где понижается давление и поднимается температура, он поступает к кислородным точкам в палаты, а потом через увлажнитель — к пациентам.
С момента, когда в стране начали активно готовиться к первой волне пандемии, работники «Медтехноцентра» вдобавок к уже существующим смонтировали более 4 тысяч точек подачи кислорода по стране.
Как доставляют в больницы кислород. Хватит ли его на всех, Слуцк
Фото: sputnik. by

«Конечно, нагрузка увеличилась, но при этом всё работает в штатном режиме. Мощности у производителя кислорода загружены на 60%. Так что резерв ещё есть, если понадобится, нарастим», — констатирует директор предприятия Олег Швед.

«Те же газификаторы могут увеличивать свои мощности подачи кислорода в 2−4 раза. Наши специалисты и до появления COVID всегда круглосуточно дежурили и обслуживали системы подачи, поэтому всё штатно и спокойно», — рассказывает он.

Кислородные бочки зарекомендовали себя в условиях пандемии лучше всего: большие ёмкости, можно оперативно увеличить подачу. Да и в вопросах логистики куда удобней. Только представьте, что тонна этого жидкого кислорода — это около 80 баллонов газообразного, по 90 килограммов каждый. Поэтому такие большие кислородные точки в разы практичней.