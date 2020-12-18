Как в больницы Беларуси доставляют кислород и хватит ли его на всех

Поражая лёгкие, коронавирус часто вызывает кислородную недостаточность. Тогда без дополнительной респираторной поддержки пациенту не обойтись. Как справляются наши системы в условиях многократной нагрузки? Хватит ли кислорода? Как работают кислородные точки и как доставляют в больницы кислород,Sputnik.

«Крион» — единственное в стране предприятие по производству кислорода. Именно оттуда по всей стране каждый день выезжают машины, чтобы уровень медицинского газа в каждой больнице страны всегда оставался на максимуме.

Контролем и обслуживанием почти всей системы лечебного газоснабжения в стране занимается предприятие «Медтехноцентр». Подача кислорода не прекращается ни на минуту, специалисты дежурят на каждом объекте круглосуточно.

В больницы кислород подаётся тремя способами. Есть обычная газобаллонная станция для учреждений поменьше (не более 100 коек) — это синие баллоны кислорода, такие установлены в основном в регионах. Они же есть и во всех больницах на случай ЧП, если вдруг из строя выйдет основное оборудование. Есть кислородные концентраторы, которые разделяют воздух на компоненты — кислород, азот, аргон, ксенон и другие. А есть криогенные газификаторы, содержащие от 1 до 8 тонн жидкого кислорода. На заправку одного из них мы и отправились.

На территории 5-й городской клинической больницы г. Минска за ограждением стоят две огромные цистерны с надписью «Опасно. Медицинский кислород». Именно отсюда он поступает в реанимации, операционные и в обычные палаты к пациентам, которым требуется респираторная поддержка.

В последнее время две 8-тонные ёмкости заправляют примерно раз в два дня: опустела одна — на дозаправку, работает другая. Реклама Кислород уходит со свистом Толстый слой инея, клубы холодного пара и громкий свист — такую картину раз в несколько дней могут наблюдать пациенты. Работники «Медтехноцентра», которые днём и ночью следят за исправностью этих огромных кислородных бочек, успокаивают: перед заправкой всегда надо уравнять давление в газификаторе и подъехавшей заправлять его цистерне. Поэтому специалисты сбрасывают остатки кислорода. Отсюда и такой свист, что не спасают и беруши. Если давление не выравнять, газ потечёт в обратном направлении — в бак заправочной машины.