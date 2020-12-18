Как в больницы Беларуси доставляют кислород и хватит ли его на всех

8-тонная бочка
«Крион» — единственное в стране предприятие по производству кислорода. Именно оттуда по всей стране каждый день выезжают машины, чтобы уровень медицинского газа в каждой больнице страны всегда оставался на максимуме.
Контролем и обслуживанием почти всей системы лечебного газоснабжения в стране занимается предприятие «Медтехноцентр». Подача кислорода не прекращается ни на минуту, специалисты дежурят на каждом объекте круглосуточно.
В последнее время две 8-тонные ёмкости заправляют примерно раз в два дня: опустела одна — на дозаправку, работает другая.
Кислород уходит со свистом
«Мы делаем это медленно, потихоньку открывая вентиль, — иначе пациентам и жителям окрестных домов от такого шума мало не покажется. Это очень неприятно, свистит как самолёт», — рассказывает Владимир Кирейчук, машинист воздушно-распределительных устройств.
К газификатору подъезжает с виду обычный грузовик, а внутри — огромная бочка, вентили и датчики, покрывшиеся инеем шланги. Длинный металлический рукав подсоединяют к газификатору, контрольная проверка — и пуск.
Через секунду на металлическом шланге появляется заиндевелая дорожка: температура при такой подаче кислорода -183°С. Дозаправка одного газификатора длится около 50 минут.
«Всем отойти! Температура такая, что подошва обуви примёрзнет сразу же, а всего лишь капля на кожу — серьёзное обморожение. Красивый, прозрачный, холодный — завораживающее зрелище этот жидкий кислород», — восхищается Кирейчук.
Плюсы жидкого кислорода
В таком жидком виде под большим давлением и при низких температурах кислород хранится в криогенном газификаторе примерно 3−4 дня.
Прежде чем попасть к пациенту, он преобразуется в газообразное состояние. По трубопроводам под землёй, где понижается давление и поднимается температура, он поступает к кислородным точкам в палаты, а потом через увлажнитель — к пациентам.
«Конечно, нагрузка увеличилась, но при этом всё работает в штатном режиме. Мощности у производителя кислорода загружены на 60%. Так что резерв ещё есть, если понадобится, нарастим», — констатирует директор предприятия Олег Швед.
«Те же газификаторы могут увеличивать свои мощности подачи кислорода в 2−4 раза. Наши специалисты и до появления COVID всегда круглосуточно дежурили и обслуживали системы подачи, поэтому всё штатно и спокойно», — рассказывает он.
Кислородные бочки зарекомендовали себя в условиях пандемии лучше всего: большие ёмкости, можно оперативно увеличить подачу. Да и в вопросах логистики куда удобней. Только представьте, что тонна этого жидкого кислорода — это около 80 баллонов газообразного, по 90 килограммов каждый. Поэтому такие большие кислородные точки в разы практичней.