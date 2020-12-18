В Беларуси планируют увеличить базовую величину. Как вырастут пособия, штрафы и пошлины

В Минфине сообщили, что базовую величину планируют повысить до 29 рублей (сейчас она составляет 27 рублей). Соответственно, при росте базовой величины повысятся и привязанные к ней пошлины и штрафы.



TUT.BY посмотрел, как изменятся некоторые из них.



Как повысятся некоторые пошлины и выплаты

Пошлина за выдачу нового паспорта составит 29 рублей (сейчас — 27 рублей), за ускоренную выдачу — ещё 29 рублей (сейчас — 27 рублей).

составит 29 рублей (сейчас — 27 рублей), за ускоренную выдачу — ещё 29 рублей (сейчас — 27 рублей). Регистрация брака подорожает до 29 рублей (сейчас — 27 рублей).

подорожает до 29 рублей (сейчас — 27 рублей). Развод — до 116 рублей (сейчас — 108 рублей).

— до 116 рублей (сейчас — 108 рублей). Новый размер ремесленного сбора составит 29 рублей (сейчас — 27 рублей).

составит 29 рублей (сейчас — 27 рублей). Регистрация ИП — 14,5 рубля (сейчас — 13,5 рубля).

К слову, к базовой величине привязано и пособие по безработице. Оно не может превышать две базовые величины. Соответственно, с нового года максимальное пособие по безработице составит 58 рублей (сейчас — 54 рубля).

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Как повысятся некоторые штрафы