В Беларуси планируют увеличить базовую величину. Как вырастут пособия, штрафы и пошлины

В Минфине сообщили, что базовую величину планируют повысить до 29 рублей (сейчас она составляет 27 рублей). Соответственно, при росте базовой величины повысятся и привязанные к ней пошлины и штрафы.
TUT.BY посмотрел, как изменятся некоторые из них.
Как повысятся некоторые пошлины и выплаты
- Пошлина за выдачу нового паспорта составит 29 рублей (сейчас — 27 рублей), за ускоренную выдачу — ещё 29 рублей (сейчас — 27 рублей).
- Регистрация брака подорожает до 29 рублей (сейчас — 27 рублей).
- Развод — до 116 рублей (сейчас — 108 рублей).
- Новый размер ремесленного сбора составит 29 рублей (сейчас — 27 рублей).
- Регистрация ИП — 14,5 рубля (сейчас — 13,5 рубля).
К слову, к базовой величине привязано и пособие по безработице. Оно не может превышать две базовые величины. Соответственно, с нового года максимальное пособие по безработице составит 58 рублей (сейчас — 54 рубля).
Реклама
Как повысятся некоторые штрафы
- Штраф за безбилетный проезд в городском транспорте с 1 января составит от 14,5 до 29 рублей (сейчас — от 13,5 до 27 рублей), в пригородном транспорте — 20,3 рубля (сейчас — 18,9 рубля), в междугороднем — 29 рублей (сейчас — 27 рублей).
- Штраф за шум и вибрацию с 23 до 7 часов с нового года может составить до 870 рублей (сейчас — до 810 рублей).
- За самовольную перепланировку без изменения несущих конструкций смогут оштрафовать на сумму до 870 рублей (сейчас — до 810 рублей), с изменением несущих конструкций — от 870 до 1450 рублей (сейчас — от 810 до 1350 рублей).
- За нецензурную брань с нового года будут штрафовать на сумму от 58 до 870 рублей (сейчас — от 54 до 810 рублей).
- За курение в запрещённых местах — до 116 рублей (сейчас — до 108 рублей), за курение во вспомогательных помещениях многоквартирных домов — до 870 рублей (сейчас — до 810 рублей).
- Распитие алкоголя или пива в общественных местах в следующем году может обойтись в сумму до 232 рублей (сейчас — до 216 рублей). А появление на работе в состоянии опьянения будет стоить от 29 до 290 рублей (сейчас — от 27 до 270 рублей).
- Штраф за выбрасывание мусора из окна машины увеличится до суммы от 29 до 58 рублей (сейчас — от 27 до 54 рублей).
- За вождение без техосмотра при первом нарушении в течение года штраф может составить от 29 до 87 рублей (сейчас — от 27 до 81 рублей), при повторном — от 58 до 174 рублей (сейчас — от 54 до 162 рублей).
- Штраф за вождение в нетрезвом виде составит от 1450 до 2900 рублей (сейчас — от 1350 до 2700 рублей).
- За превышение скорости. При превышении от 10 до 20 км/ч штраф с нового года составит до 29 рублей (сейчас — до 27 рублей), от 20 до 30 км/ч — до 87 рублей (сейчас — до 81 рубля), более 30 км/ч — до 290 рублей (сейчас — до 270 рублей).
- Если превышение зафиксировано автоматической камерой, то за превышение от 10 до 20 км/ч штраф составит до 14,5 рубля (сейчас — до 13,5 рубля), от 20 до 30 км/ч — до 58 рублей (сейчас — до 54 рублей), от 30 до 40 км/ч — до 116 рублей (сейчас — до 108 рублей), свыше 40 км/ч — до 174 рублей (сейчас — до 162 рублей).
- За неправильную парковку нужно будет заплатить штраф до 29 рублей (сейчас — до 27 рублей).