Дети верят в чудеса… Как я разговаривала с сыном о бомжах

Едем вчера на машине, мой ребёнок (5 лет) спрашивает:

— Мама, а губки, которые ты выбросила, переработают?

— Я думаю, что нет. Они попадут на свалку.

— Мама, а что с ними будет?

— Их выбросят, и они будут там лежать и со временем испортятся.

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— Мама, их заберут бомжи?

— Ну да, возможно, и заберут.

— Они будут ими мыться?

— Сынок, возможно, но думаю вряд ли. Они практически не моются, или очень редко.

— А почему?

— На улице холодно, как они помоются? Если только очень редко они ходят в баню.

— А как они одежду стирают?

— Я думаю, что они её не стирают, холодно ведь, воды нет.

— Мама, вот кто-то выбросит ванночку испорченную, они её возьмут, кто-то выбросит скотч, они заклеят скотчем дырку, нальют воды и постирают.

— А посушить как?

— Кто-то выбросил змеевик, он на солнышке нагреется, они одежду положат и посушат. Сынок, а ты знаешь, кто такие бомжи?

— Нет.

— Иногда так выходит, что люди живут на улице.

— А как они спят, в коробках?

— Как придётся, иногда да.

После вчерашнего разговора с ребёнком на душе до сих пор кошки скребут. Дети верят в чудеса, в то, что у всех есть дом, что мир добрый, и как же тяжело понимать и объяснять, так очень аккуратно, чтобы не разрушить волшебное время — детство!

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