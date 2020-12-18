МВД Беларуси и Росгвардия подписали соглашение о сотрудничестве

Министерство внутренних дел Беларуси и Федеральная служба войск национальной гвардии РФ заключили соглашение о сотрудничестве. Как сообщается на Национальном правовом интернет-портале Республики Беларусь, cоглашение вступает в силу с даты его подписания — 19 ноября.
Среди направлений сотрудничества значатся:
- Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности;
- Охрана важных государственных объектов, специальных грузов;
- Борьба с терроризмом и экстремизмом.
МВД и Росгвардия также будут сотрудничать в следующих сферах:
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- Госконтроль в области оборота оружия;
- Обеспечение безопасности объектов топливно-энергетического комплекса;
- Охрана особо важных и режимных объектов;
- Обеспечение мероприятий силовой поддержки по противодействию преступности.
Стороны договорились сотрудничать в форме консультаций, семинаров, конференций и учебно-методических сборов, в подготовке кадров, проведении совместных учений (тренировок)