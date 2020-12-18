МВД Беларуси и Росгвардия подписали соглашение о сотрудничестве

Отдел новостей
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Министерство внутренних дел Беларуси и Федеральная служба войск национальной гвардии РФ заключили соглашение о сотрудничестве. Как сообщается на Национальном правовом интернет-портале Республики Беларусь, cоглашение вступает в силу с даты его подписания — 19 ноября.

Среди направлений сотрудничества значатся:

  • Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности;
  • Охрана важных государственных объектов, специальных грузов;
  • Борьба с терроризмом и экстремизмом.

МВД и Росгвардия также будут сотрудничать в следующих сферах:

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  • Госконтроль в области оборота оружия;
  • Обеспечение безопасности объектов топливно-энергетического комплекса;
  • Охрана особо важных и режимных объектов;
  • Обеспечение мероприятий силовой поддержки по противодействию преступности.

Стороны договорились сотрудничать в форме консультаций, семинаров, конференций и учебно-методических сборов, в подготовке кадров, проведении совместных учений (тренировок) и т. д. В то же время «соглашение не препятствует сторонам в определении и развитии иных взаимоприемлемых форм сотрудничества».