МВД Беларуси и Росгвардия подписали соглашение о сотрудничестве

Министерство внутренних дел Беларуси и Федеральная служба войск национальной гвардии РФ заключили соглашение о сотрудничестве. Как сообщается на Национальном правовом интернет-портале Республики Беларусь, cоглашение вступает в силу с даты его подписания — 19 ноября.

Среди направлений сотрудничества значатся:

Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности;

Охрана важных государственных объектов, специальных грузов;

Борьба с терроризмом и экстремизмом.

МВД и Росгвардия также будут сотрудничать в следующих сферах:

Реклама

Госконтроль в области оборота оружия;

Обеспечение безопасности объектов топливно-энергетического комплекса;

Охрана особо важных и режимных объектов;

Обеспечение мероприятий силовой поддержки по противодействию преступности.