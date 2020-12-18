С 18 декабря Гослесохрана перейдёт на усиленный вариант несения службы, сообщает телеграм-канал Минлесхоза. Нарушителей ждут немалые штрафы.



Ловить «ёлочных браконьеров» будут с помощью фотоловушек, которых в лесхозах уже больше тысячи. Кроме того, на автодорогах страны планируют выставить более 300 контрольных постов.

Штраф за нелегальное новогоднее дерево внушительный:

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до 50 базовых (1350 рублей) для обычных граждан;

до 200 базовых (5400 рублей) для ИП;

до 300 базовых (8100 рублей) для юрлиц.

— «Тяжесть» ущерба будет определяться в числе прочего категорией лесов, в которых произошла незаконная рубка, — уточняют в Минлесхозе.