Про прорыв трубы, гололёд, замороженное и размороженное тело кота в центре города. Обращение жительницы Слуцка к коммунальным службам

Дорогие работники ЖКХ, если бы вам за работу не платил народ, претензий не было бы. К чему это я. Начнём по порядку.



Раньше я хвалила наши службы за вовремя посыпанные песком центральные улицы и дороги, за чистоту в городе с самого утра и за красивые клумбы.

Но это было раньше. А как объяснить происходящее сейчас? Чем все так заняты?

Совсем недавно было два прорыва за две недели в центре Слуцка. Вы отключали отопление и горячую воду на пару дней. Я всё понимаю, поломка внезапная. Но вы же летом отключали её планово у всего города на две недели для надёжного теплоснабжения зимой и планового ремонта. Какой, интересно, ремонт вы проводили, что прорывы раз в неделю происходят?

Летом починить нельзя было, а вот когда на улице было минус семь — это же самое подходящее время для обслуживания труб. На звонки, дорогие мои, вы не отвечали. Хотя они поступали вам с разных номеров. Уверена, что я такая не одна. Видимо, так вас все достали.

На улице несколько дней был гололёд. Я в районе своего дома в самом центре Слуцка не увидела ни одной кучки песка и соли. Ездить и ходить было невозможно. У врачей работы мало и надо заполнить травматологию? Зато когда пошла оттепель — вы посыпали дороги. Эту актуальность как понимать?

А на днях вы что сделали? Выпустили своих работников в 12 часов дня отстрелять собак. Ходят люди, бегают дети, идёт отстрел.

И вот на фоне всего этого на обочине в центре города прямо в двух шагах от бывшего «ночника» давно лежит тело мёртвого кота. То есть улица уже где-то больше недели не убиралась, если труп животного уже очень преобразился: сто раз заморозился и разморозился.