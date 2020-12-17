Партнёры карты Lampa
Список партнёров женского проекта Lampa

Про прорыв трубы, гололёд, замороженное и размороженное тело кота в центре города. Обращение жительницы Слуцка к коммунальным службам

Lampa
Lampa
0
Дорогие работники ЖКХ, если бы вам за работу не платил народ, претензий не было бы. К чему это я. Начнём по порядку.


Раньше я хвалила наши службы за вовремя посыпанные песком центральные улицы и дороги, за чистоту в городе с самого утра и за красивые клумбы.

Но это было раньше. А как объяснить происходящее сейчас? Чем все так заняты?

Совсем недавно было два прорыва за две недели в центре Слуцка. Вы отключали отопление и горячую воду на пару дней. Я всё понимаю, поломка внезапная. Но вы же летом отключали её планово у всего города на две недели для надёжного теплоснабжения зимой и планового ремонта. Какой, интересно, ремонт вы проводили, что прорывы раз в неделю происходят?

Летом починить нельзя было, а вот когда на улице было минус семь — это же самое подходящее время для обслуживания труб. На звонки, дорогие мои, вы не отвечали. Хотя они поступали вам с разных номеров. Уверена, что я такая не одна. Видимо, так вас все достали.

На улице несколько дней был гололёд. Я в районе своего дома в самом центре Слуцка не увидела ни одной кучки песка и соли. Ездить и ходить было невозможно. У врачей работы мало и надо заполнить травматологию? Зато когда пошла оттепель — вы посыпали дороги. Эту актуальность как понимать?

А на днях вы что сделали? Выпустили своих работников в 12 часов дня отстрелять собак. Ходят люди, бегают дети, идёт отстрел.

И вот на фоне всего этого на обочине в центре города прямо в двух шагах от бывшего «ночника» давно лежит тело мёртвого кота. То есть улица уже где-то больше недели не убиралась, если труп животного уже очень преобразился: сто раз заморозился и разморозился.

Этот текст написан внештатным автором. Если у вас тоже есть желание делиться своим жизненным опытом на страницах женского журнала Lampa, писать тексты, снимать фото/видео — обращайтесь к Алисе Листапад. Контакты: (8044) 540 29 39, alicelistapad@gmail.com.

Новости

Заработал единый телефонный центр по вопросам водоснабжения в Минске и Минской области. Зачем туда звонить

0
Бесплатные звонки принимают по короткому номеру 119. Об этом пишет БелТА со ссылкой на Анастасию Шпак, начальника колл-центра УП «Минскводоканал». «С августа работали в тестовом режиме....
Далее
Народные новости

В центре Слуцка открыт люк. Его не закрывают уже как минимум четыре дня

0
Четыре дня и четыре ночи открыт люк через дорогу напротив главного входа в городской парк Слуцка. Он никак не обозначен. Видно, что внутри колодца проходят...
Далее
Новости

В ЖКХ говорят, что собаку в центре Слуцка не убили, а временно обездвижили, чтобы отвезти в вольер

0
Днём 15 декабря две наши читательницы сообщили в редакцию, что в центре Слуцка на глазах у детей убили собаку. В ЖКХ «Кур'еру» рассказали, что...
Далее

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕМУ ЛАМПОВОМУ СООБЩЕСТВУ В VIBER

Жми!

Подпишись на наш Instagram: @lampa_slutsk

По вопросам сотрудничества:

Виктория Капская

Если у вас есть идеи по встречам, их развитию, поддержке – обращайтесь.
тел. 8 025 959 29 90, email: vika@kurjer.info,
instagram: @vika_krupskaya

Алиса Листапад

Если у вас есть желание делиться своим жизненным опытом, писать тексты, снимать, фото/видео – обращайтесь.
тел. 8044 540 29 39, email: alicelistapad@gmail.com,
instagram: @alisa_listapad

© 2000–2020 Газета «Інфа-Кур’ер». Копирование, цитирование и распространение материалов допускается при указании прямой активной ссылки на источник.

kurjer.info • Слуцк • Газета «Інфа-Кур’ер»

Рубрики

Социальные сети

Реклама

Газета

  • Контакты
  • Каталог
  • Частные объявления
  • Справочная
  • PDF
  • Яндекс.Метрика

© 2000–2020 Газета «Інфа-Кур’ер». Копирование, цитирование и распространение материалов допускается при указании прямой активной ссылки на источник и названия издания - "Кур'ер" или KURJER.INFO.

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Ужасы фашизма и бчб-флаг. О чём за круглым столом в Слуцке чиновники говорили со школьниками

0

Идея № 7. Бытовая техника из онлайн-магазина 7745.by. Полезные подарки для дома

0