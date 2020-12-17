Бесплатные звонки принимают по короткому номеру 119.
Об этом пишет БелТА со ссылкой на Анастасию Шпак, начальника колл-центра УП «Минскводоканал».
«С августа работали в тестовом режиме. Увидели, что услуга пользуется популярностью, и перешли к отлаженному ритму работы», — отметила Анастасия Шпак.
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В колл-центре граждане, которых обслуживает УП «Минскводоканал», могут получить консультации
- по вопросам заключения договора на оказание услуг водоснабжения и водоотведения (канализации) квартиры и индивидуального жилого дома,
- узнать про порядок расчётов и внесения платы за услуги.
Также жители Минска и области могут
- определить день для плановой замены или ремонта приборов учёта расхода воды
- или согласовать дату и время для вызова контролёра, чтобы провести опломбировку приборов учёта расхода воды или сверить показания.
Единый телефонный центр работает на базе ЦРП «Водосбыт».