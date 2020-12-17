Бесплатные звонки принимают по короткому номеру 119.

Об этом пишет БелТА со ссылкой на Анастасию Шпак, начальника колл-центра УП «Минскводоканал».

«С августа работали в тестовом режиме. Увидели, что услуга пользуется популярностью, и перешли к отлаженному ритму работы», — отметила Анастасия Шпак.

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В колл-центре граждане, которых обслуживает УП «Минскводоканал», могут получить консультации

по вопросам заключения договора на оказание услуг водоснабжения и водоотведения (канализации) квартиры и индивидуального жилого дома,

узнать про порядок расчётов и внесения платы за услуги.

Также жители Минска и области могут

определить день для плановой замены или ремонта приборов учёта расхода воды

или согласовать дату и время для вызова контролёра, чтобы провести опломбировку приборов учёта расхода воды или сверить показания.

Единый телефонный центр работает на базе ЦРП «Водосбыт».