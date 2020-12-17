Во сколько обходится сотовая связь? Сколько уходит на услуги транспорта? И почему на образование немцы тратят меньше всего денег? В этой статье — свежие статистические данные. Декабрь — месяц подведения итогов. И именно в декабре Федеральное статистическое ведомство Германии в Висбадене публикует своё ежегодное репрезентативное исследование, которое позволяет судить о структуре расходов немцев. И хотя уже заканчивается 2020 год, итоги, конечно, подво­дятся по 2019-му. Статистика — дело серьёзное. Так какой же бюджет у немецкой семьи? И как она им распоряжается?

На 1-м месте — жильё и коммуналка

Сразу поясним: речь идёт только о потребительских товарах и основных статьях расходов жителей ФРГ на жильё и ЖКХ. Самой крупной статьёй расходов домашнего хозяйства (так обозначается статистическая единица) в Германии остаётся вот уже многие годы оплата жилья и жилищно-коммунальных услуг. На это у немцев уходит больше трети всех потребительских расходов — 34,6%. В абсолютных цифрах за воду, газ, электричество (одним словом — ЖКХ) немцы тратят в месяц примерно 890 евро.

В целом потреби­тельские расходы составляют в ФРГ в среднем 2574 евро в месяц. Обязательное страхование (например, медицинское), взносы по частным страховкам и проценты по кредитам в эту сумму не входят. Не входит и то, что жители страны откладывают, как говорится, «на чёрный день» (конечно, далеко не все откладывают).

Реклама

Что делит 2-е и 3-е места

После расходов на жильё и коммунальные услуги ещё одна довольно крупная статья расходов, на которую приходится 13,8%, — это еда, напитки и табачные изделия. 356 евро в месяц тратит немецкая семья на товары первой необходимости, если, конечно, не считать сигареты.

Чуть меньше немцы тратят на транспорт — 351 евро. Эта тройка, скажем так, и есть то, без чего точно нельзя обойтись.

Любят веселиться

Расходы на досуг, то есть культурные и увеселительные мероприятия, в Германии составляют в среднем 284 евро в месяц. Сюда не входит посещение баров и других питейных заведений. На пиво и рестораны немцы отдают 157 евро. Интересно, что и эта статья постоянно растёт.

Чуть меньше, чем на съедобные товары, они тратят на бытовую технику. А вот одежда и обувь — явно не главный приоритет в немецкой семье: в среднем семья тратит на модные или не очень обновки 106 евро в месяц.

Выросли расходы у немецких семей на услуги почты и телекоммуникации — 65 евро в месяц. Понятно, что львиная доля здесь приходится на телекоммуни­кационные услуги. На услуги сотовой связи немецкое домашнее хозяйство тратит примерно 20 евро в месяц, на интернет и телефон — около 24 евро.

Самая маленькая статья расходов

Самой маленькой статьёй расходов, как и в прошлые годы, остаётся образование. На неё в месяц уходит всего 21 евро — меньше 1% бюджета. Напомним, что обучение и в школах, и в высших учебных заведениях в Германии, за редкими исключениями, бесплатное.

Папка расходов и папка доходов

Сколько остаётся после всех этих трат у среднестатистической немецкой семьи? Доходы домашнего хозяйства составили в 2019 году примерно 5861 евро «чистыми», а у тех, кто живёт только на зарплату (то есть без получения дополнительных доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества или процентов по банковским вкладам), — 3580 евро. Получается, что свободных денег у немецкой семьи остаётся после всех выплат от 1006 до 3287 евро. Так говорит статистика за 2019 год.

Показатели за год 2020-й могут существенно измениться из-за пандемии коронавируса, но об этом — через год.

УНП 101 166 185 Посольство ФРГ в РБ