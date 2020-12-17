Ужасы фашизма и бчб-флаг. О чём за круглым столом в Слуцке чиновники говорили со школьниками

Во вторник, 15 декабря, в Слуцкой районной центральной библиотеке состоялся круглый стол, на котором подвели итоги юбилейного 2020 года, прошедшего под знаком 75-летия Победы, а так же поговорили со школьниками об исторической памяти, жертвах фашизма и использовании нацистской символики в наше время.
Об этом пишет МЛЫН.BY.
Круглый стол под названием «Преступления без срока давности» собрал несколько десятков участников. Об ужасах фашизма вели беседу старшеклассники из слуцких школ и взрослые —
- Валентина Ражанец, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь,
- Ольга Топдемир, замначальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Миноблисполкома,
- а также представители Слуцкого райисполкома, местных организаций и учреждений.
Валентина Ражанец в своём выступлении отметила: «Страшные преступления войны творились под прикрытием особой идеологии и с использованием всем нам хорошо известной символики, которая навсегда проклята нашим народом».