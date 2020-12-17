Ужасы фашизма и бчб-флаг. О чём за круглым столом в Слуцке чиновники говорили со школьниками

Во вторник, 15 декабря, в Слуцкой районной центральной библиотеке состоялся круглый стол, на котором подвели итоги юбилейного 2020 года, прошедшего под знаком 75-летия Победы, а так же поговорили со школьниками об исторической памяти, жертвах фашизма и использовании нацистской символики в наше время.

Об этом пишет МЛЫН.BY.

Круглый стол под названием «Преступления без срока давности» собрал несколько десятков участников. Об ужасах фашизма вели беседу старшеклассники из слуцких школ и взрослые —

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Валентина Ражанец, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь,

депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, Ольга Топдемир, замначальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Миноблисполкома,

замначальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Миноблисполкома, а также представители Слуцкого райисполкома, местных организаций и учреждений.

заведующий филиалом Слуцкого краеведческого музея рассказал, что в Слуцке было два гетто, где фашисты замучили более 8000 евреев. «Кстати, важно знать и понимать: все эти зверства совершали не только немецко-фашистские захватчики, но и полицаи из местных. И действовали они под бело-красно-белыми флагом, который нынче некоторые белорусы считают символом свободы и независимости. Неплохо было бы, чтобы те, кто ходит по улицам с БЧБ-атрибутикой и вывешивает ее дома, посмотрели фильм Элема Климова „Иди и смотри“. О том, как под их „символом свободы“ уничтожались простые люди. Наши люди», — сказал он.

Валентина Ражанец в своём выступлении отметила: «Страшные преступления войны творились под прикрытием особой идеологии и с использованием всем нам хорошо известной символики, которая навсегда проклята нашим народом».