Как наши читатели желают приятной рабочей недели. Фотофакт

В понедельник, 14 декабря, наша читательница принесла к нам в редакцию вот такой букет и пожелала всем позитивной недели. Очень приятно получать такие комплименты.

Реклама

В это время, когда непросто всем случчанам, коллектив редакции очень благодарен и вот такой моральной поддержке. Благодарен и за материальную помощь — когда одни читатели помогают другим, подписывая их на печатные номера газеты «Кур'ер».

Тем более, подписываясь или покупая нашу газету, случчане поддерживают издание, которое свободно от пропаганды и манипуляций (с какой бы стороны эта пропаганда или манипуляции не исходили).

Вы тоже можете подписать на «Кур'ер» ваших близких. Если у вас есть возможность, подарите подписку самым слабым и незащищённым — многодетным семьям, пенсионерам, людям с инвалидностью. Так вы поддержите и их, и нас!

Стартовала подписная кампания на 2021 год

Где оформить подписку на «Кур'ер»

На почте и в отделениях почтовой связи.

Сделав заявку на подписку почтальоном на дому по телефону (801 795) 4 70 45 (для Слуцка).

Через систему « Интернет-подписка » — пройдя регистрацию на сайте «Белпочты».

» — пройдя регистрацию на сайте «Белпочты». При помощи платёжно-справочных терминалов.

В редакции газеты по адресу: г. Слуцк, улица Ленина, 128. В будние дни с 9 до 17 часов, обед — с 13 до 14 часов.

Сколько стоит подписка в I полугодии 2021-го

Индивидуальная:

1 месяц — 4,80 рубля,

3 месяца — 14,40 рубля,

6 месяцев — 28,80 рубля.

Ведомственная:

1 месяц — 5,10 рубля,

3 месяца — 15,30 рубля,

6 месяцев — 30,60 рубля.

Подписной индекс: 64 066.

Что читатель получает с подпиской

Скидки 10−30% на наши дополнительные услуги: ксерокопирование, сканирование, распечатку, отправку по факсу и другие.

Бесплатная публикация в газете: