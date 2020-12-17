Идея № 7. Бытовая техника из онлайн-магазина 7745.by. Полезные подарки для дома

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Бытовая техника – практичный подарок для себя или близких. И если вы как раз в поиске такого варианта, то заходите в наш каталог и выбирайте технику со скидками до 30%! А на всю неакционную бытовую технику ловите скидку 10% по промокоду «Подарки в дом». Промокод не суммируется с другими акциями, не распространяется на некоторые бренды и при покупке в рассрочку. Заказы можно забрать в пункте самовывоза по адресу: ул. Парижской Коммуны, 2−1.Бытовая техника — практичный подарок для себя или близких. И если вы как раз в поиске такого варианта, то заходите в наш каталог и выбирайте технику со скидками до 30%! А на всю неакционную бытовую технику ловите скидку 10% по промокоду «Подарки в дом».

Промокод не суммируется с другими акциями, не распространяется на некоторые бренды и при покупке в рассрочку.

Заказы можно забрать в пункте самовывоза по адресу: ул. Парижской Коммуны, 2−1.

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Бытовая техника – практичный подарок для себя или близких. И если вы как раз в поиске такого варианта, то заходите в наш каталог и выбирайте технику со скидками до 30%! А на всю неакционную бытовую технику ловите скидку 10% по промокоду «Подарки в дом». Промокод не суммируется с другими акциями, не распространяется на некоторые бренды и при покупке в рассрочку. Заказы можно забрать в пункте самовывоза по адресу: ул. Парижской Коммуны, 2−1.

Ниже представлены некоторые варианты подарков из раздела Бытовая техника, которые сейчас на акции. Кликайте на понравившийся товар, чтобы узнать более подробную информацию.

Робот-пылесос XIAOMI Mi Robot Vacuum-Mop Essenti
Робот-пылесос XIAOMI Mi Robot Vacuum-Mop Essenti
Машина швейная BROTHER Kyoto
Машина швейная BROTHER Kyoto
Стиральная машина BOSCH WLG24260BL
Стиральная машина BOSCH WLG24260BL
Мясорубка BOSCH MFW3X15W
Мясорубка BOSCH MFW3X15W
Мультипекарь REDMOND RMB-M604
Мультипекарь REDMOND RMB-M604
Электрогриль BOSCH TFB3302V
Электрогриль BOSCH TFB3302V
Кофеварка REDMOND RCM-М1507
Кофеварка REDMOND RCM-М1507
Фен PHIL8 IPS BHD027/00
Фен PHILIPS BHD027/00

ООО «7745 Большой магазин» УНП 192 970 106