«Кур'ер» ещё в 2013 году «предсказал», что в 2020-м в Слуцке будут отключать интернет

Продолжают сбываться шуточные первоапрельские предсказания «Кур'ера». В 2013 году мы опубликовали материал «Слуцк 2013−2023 годы: десятилетие экспериментов», в котором утверждали, что над жителями Случчины каждый год будут проводить разные эксперименты.

Однако шло время, и наши шуточные прогнозы пугающим образом стали сбываться. Хотя понятно, что не буква в букву. Об этом мы писали в материале «Как сбываются 1-апрельские пророчества „Кур'ера“».

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А теперь настала пора поговорить о текущем годе.

2020. Без интернета

Вот что мы писали в своём прогнозе о 2020 годе.

«К этому году развитие технологий будет настолько всепроникающим, что встанет вопрос о „разгрузочных днях“: раз в неделю — по субботам — интернет (в том числе и мобильный) на Случчине будут отключать, чтобы дать людям возможность быть ближе к реальности. Рассматривается вопрос, чтобы таких дней было два — суббота и воскресенье».

Напомним, что после выборов 9 августа перебои с интернетом были по всей стране. Но в последующие месяцы такое случалось в основном в Минске по выходным.

Какие ещё предсказания сбылись или почти сбылись

На 2015 год мы «предсказывали» экспериментальную легализацию самогоноварения. И именно в 2015-м Слонимский винодельческий завод стал первым в Беларуси предприятием, которое получило разрешение на изготовление и продажу самогона.

год мы «предсказывали» экспериментальную легализацию самогоноварения. И именно в 2015-м Слонимский винодельческий завод первым в Беларуси предприятием, которое получило разрешение на изготовление и продажу самогона. 2016 год мы объявили годом экспериментальной валюты. Мы шутили, что в Слуцком районе введут свою валюту. Однако всё случилось не совсем так, и в тот год произошла деноминация . Новые деньги появились во всей стране.

год мы объявили годом экспериментальной валюты. Мы шутили, что в Слуцком районе введут свою валюту. Однако всё случилось не совсем так, и в тот год произошла . Новые деньги появились во всей стране. В 2018 году по нашему «прогнозу» случчане должны были сами заниматься работой ЖКХ, нанимать сантехников и других специалистов. Так не получилось, но в 2018 году люди действительно смогли отказываться от ряда услуг ЖКХ и выполнять их сами.

Чего ожидать ещё. На 2022 год мы «предсказали» демократию

На следующий, 2021 год в нашем шуточном прогнозе «запланировано» разрешить выращивать коноплю, чтобы делать из неё промышленные товары.

А вот «прогноз» на 2022 год: «Год станет торжеством демократии. Точнее, одного из её видов, центральное место в которой занимают выборы по жребию. В 2022 году, а может, и в последующие (раз в год) представителей исполнительной власти и целого ряда других учреждений, а также депутатов будут выбирать по жребию (Центральная жеребьёвочная комиссия).

Случчане, на которых падёт жребий чиновничества, будут вынуждены заняться управлением, им будет выплачиваться специальная стипендия, сопоставимая с уровнем их предыдущих доходов. Правда, жеребьёвка будет проходить среди тех граждан (в возрасте от 18 лет), которые подадут заявление и пройдут несложный психологический тест. Это будет время, когда вчерашний тракторист может стать мэром".

Обращаем ваше внимание, что все наши «предсказания» являются первоапрельской шуткой!