Теплотехнические характеристики каркасного дома

При выборе материала и технологии строительства жилых зданий основное внимание уделяют цене, безопасности (экологичности), надежности и сроку службы. Однако в наших широтах на первое место традиционно выходят теплотехнические свойства, которые непосредственно влияют на то, насколько сильные холода можно с комфортом пережить в доме, и нужно ли будет при этом тратить дополнительные средства на утепление и отопительное оборудование.

В этом материале мы рассмотрим теплотехнические параметры каркасного дома от компании woodplace. by, а также условия, которые на них влияют.

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Особенности каркасной технологии

В самом определении каркасного домостроения есть ключевая особенность. Каркас — это основа строения, которая состоит из отдельных элементов, скрепленных между собой. Принципиальная разница между домами из кирпича, газо- и пенобетонных блоков и каркасными домами заключается в тонких стенах, которые защищают жилое пространство от низкой температуры, при этом не промерзают и не продуваются даже в суровых зимах средней полосы. Уменьшение толщины стен до параметра, которого требует поддержка конструкции, снижает расход материала. При этом теплопотери, которые были бы неизбежны при таком подходе в сочетании с другой технологией, компенсирует эффективный утеплитель. Стены получаются одновременно прочными, легкими и надежно защищающими от холода.

Коэффициент теплопроводности

Ключевой параметр строения — коэффициент теплопроводности, который определяется в Вт/(м-К). Для сравнения: у дома из бруса этот показатель составляет 0,14 Вт/(м-К) при плотности 550 кг на м3. При этом нужно иметь в виду, что чем выше плотность материала, тем более строгие требования предъявляют к фундаменту, что автоматически повышает стоимость строительства.

На теплопроводность влияет влажность материала. Так, массив древесины с показателем влажности 40% при -20 °С имеет коэффициент теплопроводности 0.2 Вт/(м-К). Для сравнения: соответствующий показатель у каркасника, утепленного минеральной ватой, составляет всего 0,04 Вт/(м-К). Если учесть, что стены такого дома представляют собой своего рода «сэндвич» из термоизолятора и облицовки (например, вагонки толщиной 1,4 см) с обеих сторон, то стена толщиной всего 50 мм будет теплее стены брусового дома толщиной 150 — 180 мм. При этом строительные компании, как правило, делают слой утеплителя на 100 мм больше, то есть «с запасом» в 2 раза. Благодаря этому дома легко противостоят самым сильным морозам белорусских зим.

Утеплитель в каркасном доме

В большинстве случаев цель заказчика каркасного дома — получение энергоэффективности при минимальных вложениях. Ключевую роль в ее достижении играет теплоизолирующий материал, за счет которого строительство домов по каркасной технологии приобретает все большую популярность и уже давно вышло из категории вариантов для временных или комфортных домов из брусьев. Именно утеплитель можно назвать основным компонентом каркасного дома, поэтому важно, чтобы его эксплуатационные характеристики сохранялись весь период использования строения. В долгосрочной перспективе качественный утеплитель сэкономит значительные средства, потому что избавит от потребности в интенсивном отоплении.

Используемые в каркасном домостроении теплоизоляционные материалы делят на синтетические и органического происхождения. Обычно волокнистыми материалами, такими как стекловолокно Isover из мин. ваты (реже — пенополистирол), утепляют стены и перекрытия. Каждый из утеплителей соответствуют актуальным требованиям по противопожарной безопасности и сертифицирован для применения уполномоченными организациями РБ.

Утеплители на основе стекловолокна отличаются гидрофобными свойствами, поэтому не накапливают воду и предотвращают порчу древесины. За счет особенностей структуры волокон утеплители на их основе отличаются упругостью и эластичностью, поэтому сохраняют форму и размер на протяжении всего жизненного цикла строения.

Защита от ветра, пара и осадков

Даже в теплой шерстяной кофте холодно на ветру. Но ситуация кардинально меняется, если надеть ветровку. Тот же принцип работает и в каркасном доме: утеплитель на основе волокон эффективен в борьбе с теплопотерями, но только при наличии мембраны для защиты от ветра с наружной стороны, которая также предотвращает попадание влаги в стекловолокно. С тыльной стороны плиты утеплителя защищены пароизоляционным материалом, который оберегает «сэндвич» стены от попадания теплого воздуха из помещений и тем самым предотвращает образование конденсата в утеплителе при его остывании. Все это обеспечивает уникальные теплотехнические свойства каркасного дома.

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