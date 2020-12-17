Чистый воздух дома круглый год: полезные подарки к Новому году

Микроклимат в помещении влияет на самочувствие всех, кто в нём находится. Например, слишком сухой воздух оказывает негативное влияние на кожу, а загрязнённый опасен для дыхательной системы. Проветривание не всегда может решить проблему и восстановить нормальный уровень влажности, а также обеспечить чистоту воздуха. Зато для этих целей существуют удобные и простые в использовании приборы, которые могут стать отличным подарком близким.

Водяной воздухоочиститель Beurer LW 220

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Прибор работает по принципу дождя: распыляет водяную завесу, увлажняя воздух и очищая его естественным способом. В зависимости от ситуации можно выбрать один из 3 режимов мощности. Воздухоочиститель экономно расходует электроэнергию, а при отсутствии воды в резервуаре автоматически отключается. Благодаря низкому уровню шума мойку воздуха можно оставлять включённой на ночь.

Воздухоочиститель Beurer LR 500

Устройство удаляет из воздуха частички пыльцы и пыли, шерсти домашних животных, вирусы и бактерии, вредные газы за счёт трёхслойной системы фильтров. В приборе предусмотрены 4 уровня мощности и турборежим, таймер, очистка воздуха с помощью УФ-излучения и ночной режим работы. При подключении к приложению Beurer FreshHome очистителем можно управлять со смартфона.

Воздухоочиститель Beurer LR 310

Этот прибор предназначен для очистки воздуха от пыли и вредоносных микроорганизмов, а также неприятных запахов при помощи трёх видов фильтров и ультрафиолета. Такого очистителя достаточно даже для просторных помещений, и при этом прибор экономит электроэнергию. На дисплее с подсветкой отображаются данные о работе очистителя, а на время сна можно перевести его в ночной режим.

Воздухоочиститель Beurer LR 330

Прибор не только очищает воздух от загрязнений, предотвращая развитие аллергии и снижение иммунитета, но и увлажняет его с помощью резервуара с водой. Процент влажности можно устанавливать по своему желанию. Для удаления пыли и бактерий предусмотрена система, состоящая их трёх фильтров. Устройство может работать в постоянном режиме либо в течение времени, заданного таймером.

Морской очиститель-кондиционер воздуха Beurer Maremed® MK 500

Кондиционер позволяет почувствовать себя, как на морском побережье, не выходя из дома. Он распыляет в помещении мельчайшие частицы морской соли, очищает воздух, ионизирует его. Управлять прибором при помощи сенсорных кнопок и светодиодного дисплея легко и удобно. Для ночного времени есть специальный тихий режим с затемнением экрана.

Увлажнитель воздуха Beurer LB 37

Здоровый микроклимат невозможен без нормального уровня влажности, который должен составлять 40−60%. Поддерживать этот показатель проще всего с увлажнителем, который при желании может выполнять ещё и функцию ароматизатора. Прибор экономно расходует электроэнергию, сам отключается, когда в резервуаре заканчивается вода, и легко очищается.

Увлажнитель воздуха Beurer LB 44

Эта модель увлажняет воздух и наполняет его приятным ароматом при помощи специальных подушечек, которые входят в комплект. Индикация работы прибора осуществляется при помощи светодиодов. В ночном режиме свечение индикаторов и шум, издаваемый увлажнителем, снижаются, чтобы не мешать спокойному сну.

Мини-увлажнитель воздуха Beurer LB 12

Простой в использовании прибор с компактными размерами удобно брать с собой на дачу или в офис. В качестве контейнера для воды используется обычная пластиковая бутылка, для её установки в комплекте имеются специальные адаптеры. Также к увлажнителю прилагаются щётки для очистки и сумка для удобства перевозки.

Термогигрометр Beurer HM 16

Чтобы правильно использовать увлажнители, необходимо знать реальный уровень влажности в помещении. Этот показатель отображается на крупном экране термогигрометра вместе с температурой окружающего воздуха. Получение данных в реальном времени позволит вовремя проветрить или включить прибор, повышающий концентрацию влаги.

Ультразвуковой освежитель воздуха Beurer LA 40

Для создания уютной обстановки и комфортного микроклимата можно воспользоваться освежителем воздуха, который распыляет водорастворимые ароматические масла. Экологичный прибор, изготовленный из фарфора и бамбука, создаёт романтическую обстановку при помощи разноцветного свечения, которое при желании можно отключить.

Чистый воздух — важная составляющая здоровья человека. Прибор, поддерживающий оптимальный микроклимат в помещении, станет не просто приятным и оригинальным, но ещё и очень полезным подарком, поможет сохранить хорошее самочувствие и настроение.

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