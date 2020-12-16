- Секция «Женская одежда» универмага «Слуцк» приглашает за покупками! Новое поступление — пальто и полупальто из натурального меха, разные модели, размеры и расцветки. Покупка, которая будет радовать и согревать Вас долго!
- В фирменной секции «Марк Формэль» новое поступление трикотажных изделий для всей семьи: термобельё, джемперы, туники, пижамы, фуфайки с новогодними принтами.
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- Обновлённый ассортимент бельевого и верхнего трикотажа лучших белорусских производителей ОАО «Свiтанак» и ОАО «8 Марта». Приглашаем за покупками!
КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568