Шубы и полушубки из натурального меха — тепло в любые холода! Новое поступление в универмаге «Слуцк». И ещё много новых товаров

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  • Секция «Женская одежда» универмага «Слуцк» приглашает за покупками! Новое поступление — пальто и полупальто из натурального меха, разные модели, размеры и расцветки. Покупка, которая будет радовать и согревать Вас долго!

  • В фирменной секции «Марк Формэль» новое поступление трикотажных изделий для всей семьи: термобельё, джемперы, туники, пижамы, фуфайки с новогодними принтами.

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  • Обновлённый ассортимент бельевого и верхнего трикотажа лучших белорусских производителей ОАО «Свiтанак» и ОАО «8 Марта». Приглашаем за покупками!

КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568