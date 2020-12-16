RiverStone и «Кур`ер». Музыкальный эксперимент c приложением Soundbirth

Недавно мы писали о молодых музыкантах из Слуцка. Теперь мы взялись за одну из самых популярных слуцких групп — RiverStone. Вместе с ними решили протестить приложение Soundbirth, которое помогает музыкантам продвигать свои треки.

Регистрация в Soundbirth

Для начала нужно зарегистрироваться (1. — на иллюстрации). Пишем никнейм и почту. Этот этап занимает меньше 30 секунд.

Регистрация нужна для того, чтобы вы смогли создавать свой плейлист, «сцену» для своей группы. На иллюстрации под номером 2. можно увидеть доступные для каждого пользователя рубрики:

Highlighted (в поле зрения). В этом разделе можно познакомиться с новыми музыкантами.

Trending Choruses (популярные припевы) — самые просматриваемые музыкальные фрагменты за последние 30 дней.

А также посмотреть плейлист, который приложение подобрало для вас исходя из ваших предпочтений.

Под номером 3. на иллюстрации показана лента приложения. Сверху — музыкальные фрагменты, а снизу — лента с постами.

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Выбор трека и визуал

Для начала мы выбрали композицию RiverStone, которую будем продвигать через приложение. https://kurjer.info/wp-content/uploads/2020/12/riverstone-desyat-iz-desyati.mp3 Это песня о том, что не нужно сдаваться и всегда идти к своей цели. Тогда всё в жизни будет на 10 из 10.

Для этой композиции подготовили обложку. На ней изображена пуля, которая летит прямо в 10-ку.

Далее грузим обложку и трек в видеоредактор. Обрезаем 24-секундный фрагмент, накладываем эффекты.

Загружаем трек

Создаём «сцену» для нашей группы. Для этого нажимаем Create your stage (создайте сцену) — 1 на иллюстрации.

Пишем название группы, добавляем ссылку на соцсети и фото, которое будет отображаться на нашей странице.

Выбираем жанр. В нашем случае — это рок (2. на иллюстрации).

Теперь нажимаем на Create a Chorus (создать музыкальный фрагмент). Можно загрузить 24-секундный припев из вашей галереи или же снять его прямо в Soundbirth.

Подводим итоги

Сделано. Через секунду после публикации фрагмента нам начали поступать уведомления о лайках и добавлениях в избранное. За первых 10 минут после публикации трек собрал 87 просмотров.

Мы также сделали пост со ссылкой на полную версию трека.

Кстати, хоть приложение и на английском, всё интуитивно понятно и проблем не возникло ни на одном из этапов.

После того как сцена создана, для музыкантов доступна вкладка — «Мой менеджер» с дополнительными опциями:

Платное продвижение. Комментарий от эксперта, который прослушают вашу композицию. Добавление в плейлист.

Также на вашей сцене можно добавить расписание концертов, ссылки на треки, соцсети и сайт.

Надеемся, что данное приложение поможет музыкантами быть услышанными.

Совместно с приложением Soundbirth мы подготовили пять советов по продвижению для музыкантов:

Социальная активность

Просто завести аккаунты во всех ключевых соцсетях недостаточно. Важно быть активными: выкладывать свежие демки, публиковать актуальные фотографии, общаться с подписчиками. За вами должно быть интересно наблюдать.

Найдите «своих людей»

Поищите среду, которой будет интересна ваша музыка. Именно там вы сможете сформировать ядро своей аудитории.

Не стесняйтесь продвигать себя

Когда у вас появится лояльная к вам группа людей (мама и бабушка тоже сюда входят), не стесняйтесь продвигать своё творчество с их помощью. Просите их делать репосты, посылать сообщения друзьям и близким.

Говори «да» почти всегда

Счастливый билетик в звёздную жизнь может поджидать вас в абсолютно неожиданном месте. Поэтому соглашайтесь на все адекватные предложения.

Установите приложение Soundbirth

Это приложение сводит начинающих музыкантов и профессионалов в области музыки. Создайте аккаунт, загрузите 24-секундный припев в приложение — и о вас узнают!

Материал подготовлен совместно с приложением Soundbirth.

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