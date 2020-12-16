Новый жилой квартал, супермаркет и самый большой колокол. Что приобрёл Слуцк в 2020 году

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Накануне Нового года «Кур'ер» подвёл итоги уходящего 2020 года и вспомнил, что нового появилось в Слуцке за год.

И даже в 2020-м в нашем городе что-то изменилось к лучшему.

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Спортзал в бывшем шахматно-шашечном клубе

Фото: Наталия Жаврид
Здание шахматно-шашечного клуба, принадлежащее теперь средней школе № 5, начали ремонтировать в 2019 году. А 13 января 2020 года новый спортивный зал начал работать. В одном из помещений разместился и кружок по шахматам под руководством Георгия Амбарцумяна.

«Виталюр» в бывшей «Веже Града»

Мохито-шпинат, суши-мастера... Как в Слуцке открылся «Виталюр» (фото)
Фото: Алесь Достанко
В начале 2020 года стройку «Виталюра» в Слуцке приостановили из-за того, что работы велись на территории Нижнего замка, но не были утверждены зоны охраны историко-культурной ценности. Формально был нарушен закон, но фактически культурный слой на этом месте уничтожили ещё в 60-х годах ХХ века.

Формальности были улажены, и стройка продолжилась. И вот в мае 2020 года новый супермаркет открылся для покупателей.

«Копеечка» в здании «Виленского» магазина

В Слуцке на месте магазина «Виленский» в 1-м городке открылась «Копеечка»
Фото: Олеся Белая
В начале года в 1-м городке обстановка с магазинами была сложная: «Виленский» закрылся и даже маленький «Родны кут» несколько дней не работал. Но уже летом на месте «Виленского» открылась «Копеечка».

Новый жилой квартал в микрорайоне «Чехова»

Фото: Олеся Белая
На «Чехова» появился новый жилой квартал, он ограничен улицами Зелёная, Магистральная и Борисовца и активно застраивается. Например, летом там сдали в эксплуатацию дом для многодетных семей.

Новое кафе

В Слуцке для девушек пройдёт встреча с ароматерапевтом. Приём заявок

Рядом с кинотеатром «Беларусь» открылась кофейня «Арабика» с детской зоной и фотозоной. Кофейню в Слуцке открыли супруги Артём и Ольга Браим, которые прожили десять лет в Объединённых Арабских Эмиратах и решили привезти частичку этой страны в наш город.

Мемориальная доска

Открытие мемориальной доски в честь генерала Плиева. Фото

В июне торжественно открыли мемориальную доску генералу Иссе Плиеву на улице его имени. На открытие приезжал тогдашний глава МВД Юрий Караев. Генерал Исса Плиев командовал кавалеристами, которые освобождали Слуцк от фашистских оккупантов в 1944 году.

Самый большой колокол в Беларуси

Самый большой в Беларуси колокол устанавливают в Слуцке
Фото: Владимир Хворов
Самый большой в Беларуси колокол установили на звонницу нового храма Паисия Святогорца на Магистральной. Вес изделия — 7,5 тонны. Его отлили на колокольном заводе Николая Шувалова (ООО «Италмас», город Тутаев, Ярославская область, Россия).

Детская площадка от МЧС

В Слуцке появилась детская площадка от МЧС
Фото: пресс-служба МЧС
В новом жилом квартале появилась детская площадка от МЧС. Дети, которые будут сюда приходить, смогут в игровой форме запомнить номера телефонов спасателей «101» и «112».

Возможность платить за проезд онлайн

В Слуцке показали, как платить за проезд в автобусе по QR-коду. Это очень просто
Кондуктор автобусного парка № 2 Татьяна Степанович показывает свою карту с QR-кодом, с помощью которой будет проверять электронные билеты. На экране смартфона — приложение, с помощью которого оплачивается проезд. Фото: Олеся Белая
В автобусах Слуцка появилась возможность заплатить за проезд онлайн с помощью QR-кода. Теперь, скачав приложение «Оплати» и зарегистрировавшись в нём, можно платить за проезд просто смартфоном.

Небольшие торговые точки

В Слуцке открылся магазин ювелирной сети «7 КАРАТ». Все украшения с пожизненной гарантией
Фото: Ольга Паздерина
Как и каждый год, в 2020-м в Слуцке открывались небольшие магазинчики сетевиков и малого бизнеса.

В феврале в Доме быта предприниматель Владимир Шилович открыл магазин «Рыболов». В 12-м городке заработала точка с товарами для сада и дома «Периметр».

В мае на Комсомольской появился магазин одежды «От мала до велика».

Летом в центре Слуцка недалеко от Молодёжного центра открылся магазин «Красного пищевика». Возле парка открылся магазин ювелирной сети «7 карат». В ТЦ «Калейдоскоп» возле рынка открылся магазин косметики «Леруа».

В сентябре возле магазина «7 карат» открылся «Техноломбард», принадлежащий той же сети, что и ювелирный магазин.

В октябре в новом здании напротив «Строймаркета» открылся магазин одежды, обуви и галантереи «Планета».

Студия красоты

«Наша фишка – не боимся браться за случаи, за которые не берутся другие мастера». В Слуцке открылась студия колористики

В начале года напротив центральной библиотеки открылась новая студия колористики COLOR IT.