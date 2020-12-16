Новый жилой квартал, супермаркет и самый большой колокол. Что приобрёл Слуцк в 2020 году

Накануне Нового года «Кур'ер» подвёл итоги уходящего 2020 года и вспомнил, что нового появилось в Слуцке за год.

И даже в 2020-м в нашем городе что-то изменилось к лучшему.

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Спортзал в бывшем шахматно-шашечном клубе

«Виталюр» в бывшей «Веже Града»

Здание шахматно-шашечного клуба, принадлежащее теперь средней школе № 5, начали ремонтировать в 2019 году. А 13 января 2020 года новый спортивный зал. В одном из помещений разместился и кружок по шахматам под руководством Георгия Амбарцумяна.В начале 2020 года стройку «Виталюра» в Слуцкеиз-за того, что работы велись на территории Нижнего замка, но не были утверждены зоны охраны историко-культурной ценности. Формально был нарушен закон, но фактически культурный слой на этом месте уничтожили ещё в 60-х годах ХХ века.

Формальности были улажены, и стройка продолжилась. И вот в мае 2020 года новый супермаркет открылся для покупателей.

«Копеечка» в здании «Виленского» магазина

Новый жилой квартал в микрорайоне «Чехова»

Новое кафе

В начале года в 1-м городке обстановка с магазинами была сложная: «Виленский» закрылся и даже маленький «Родны кут» несколько дней не работал. Но уже летом на месте «Виленского»«Копеечка».На «Чехова» появился, он ограничен улицами Зелёная, Магистральная и Борисовца и активно застраивается. Например, летом тамдля многодетных семей.

Рядом с кинотеатром «Беларусь» открылась кофейня «Арабика» с детской зоной и фотозоной. Кофейню в Слуцке открыли супруги Артём и Ольга Браим, которые прожили десять лет в Объединённых Арабских Эмиратах и решили привезти частичку этой страны в наш город.

Мемориальная доска

В июне торжественно открыли мемориальную доску генералу Иссе Плиеву на улице его имени. На открытие приезжал тогдашний глава МВД Юрий Караев. Генерал Исса Плиев командовал кавалеристами, которые освобождали Слуцк от фашистских оккупантов в 1944 году.

Самый большой колокол в Беларуси

Детская площадка от МЧС

Возможность платить за проезд онлайн

Небольшие торговые точки

Самый большой в Беларуси колоколна звонницу нового храма Паисия Святогорца на Магистральной. Вес изделия — 7,5 тонны. Его отлили на колокольном заводе Николая Шувалова (ООО «Италмас», город Тутаев, Ярославская область, Россия).В новом жилом кварталедетская площадка от МЧС. Дети, которые будут сюда приходить, смогут в игровой форме запомнить номера телефонов спасателей «101» и «112».В автобусах Слуцказаплатить за проезд онлайн с помощью QR-кода. Теперь, скачав приложение «Оплати» и зарегистрировавшись в нём, можно платить за проезд просто смартфоном.Как и каждый год, в 2020-м в Слуцке открывались небольшие магазинчики сетевиков и малого бизнеса.

В феврале в Доме быта предприниматель Владимир Шилович открыл магазин «Рыболов». В 12-м городке заработала точка с товарами для сада и дома «Периметр».

В мае на Комсомольской появился магазин одежды «От мала до велика».

Летом в центре Слуцка недалеко от Молодёжного центра открылся магазин «Красного пищевика». Возле парка открылся магазин ювелирной сети «7 карат». В ТЦ «Калейдоскоп» возле рынка открылся магазин косметики «Леруа».

В сентябре возле магазина «7 карат» открылся «Техноломбард», принадлежащий той же сети, что и ювелирный магазин.

В октябре в новом здании напротив «Строймаркета» открылся магазин одежды, обуви и галантереи «Планета».

Студия красоты

В начале года напротив центральной библиотеки открылась новая студия колористики COLOR IT.