«Зачастую огромное желание порыбачить идёт вразрез со здравым смыслом». Слуцкие спасатели про зимнюю подлёдную рыбалку

Зимняя подлёдная рыбалка — очень увлекательное занятие. Многие рыболовы с нетерпением ждут зимы и, несмотря на мороз и ветер, идут на замёрзший водоём. Однако зачастую огромное желание порыбачить идёт вразрез со здравым смыслом рыбаков, и они безрассудно выходят на ещё совсем тонкий и непрочный лёд, подвергая тем самым свою жизнь опасности. Работники Слуцкого РОЧС рассказали «Кур'еру» о проведении профилактических мероприятий с любителями рыбной ловли на водоёмах района.

Спасатели напоминают гражданам о необходимости соблюдения всевозможных мер безопасности, алгоритмы действий в различных нештатных ситуациях, а также приводят печальные примеры беспечности людей.

При выходе на лёд необходимо помнить несколько стандартных рекомендаций:

выход на лёд допускается только при его толщине не менее 7 см, также запрещено выходить на лёд в период ледостава и его интенсивном таянии и разрушении;

не ходить по льду в тех местах, где его толща пронизана водорослями, опавшими листьями, пузырями воздуха, нарушающими однородность и прочность;

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не передвигаться по тонкому льду гуськом, след в след;

обязательно проверять толщину и прочность льда пешней, но бить ею не перед собой, а немного сбоку;

безопасно идти по льду, на котором образуются продольные трещины, надо лишь смещаться в сторону от них, но следует немедленно вернуться обратно, если появились радиальные трещины, т. е. от ног во все стороны;

сразу покинуть даже уловистую лунку, если из неё начала быстро выходить вода, передвигаясь скользящим шагом, почти не отрывая ноги от поверхности льда;

в начале зимы обходить участки льда, укрытые толстым слоем снега, особенно если видны мокрые пятна;