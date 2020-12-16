«Зачастую огромное желание порыбачить идёт вразрез со здравым смыслом». Слуцкие спасатели про зимнюю подлёдную рыбалку

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Рыбалка должна быть безопасной. Рекомендации при выходе на лёд, Слуцк
Фотографии: Слуцкий РОЧС для kurjer.info

Зимняя подлёдная рыбалка — очень увлекательное занятие. Многие рыболовы с нетерпением ждут зимы и, несмотря на мороз и ветер, идут на замёрзший водоём. Однако зачастую огромное желание порыбачить идёт вразрез со здравым смыслом рыбаков, и они безрассудно выходят на ещё совсем тонкий и непрочный лёд, подвергая тем самым свою жизнь опасности. Работники Слуцкого РОЧС рассказали «Кур'еру» о проведении профилактических мероприятий с любителями рыбной ловли на водоёмах района.

Спасатели напоминают гражданам о необходимости соблюдения всевозможных мер безопасности, алгоритмы действий в различных нештатных ситуациях, а также приводят печальные примеры беспечности людей.

Рыбалка должна быть безопасной. Рекомендации при выходе на лёд, Слуцк
Фотографии: Слуцкий РОЧС для «Кур'ера»

При выходе на лёд необходимо помнить несколько стандартных рекомендаций:

  • выход на лёд допускается только при его толщине не менее 7 см, также запрещено выходить на лёд в период ледостава и его интенсивном таянии и разрушении;
  • не ходить по льду в тех местах, где его толща пронизана водорослями, опавшими листьями, пузырями воздуха, нарушающими однородность и прочность;

Рыбалка должна быть безопасной. Рекомендации при выходе на лёд, Слуцк

Рыбалка должна быть безопасной. Рекомендации при выходе на лёд, Слуцк

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  • не передвигаться по тонкому льду гуськом, след в след;
  • обязательно проверять толщину и прочность льда пешней, но бить ею не перед собой, а немного сбоку;
  • безопасно идти по льду, на котором образуются продольные трещины, надо лишь смещаться в сторону от них, но следует немедленно вернуться обратно, если появились радиальные трещины, т. е. от ног во все стороны;
Рыбалка должна быть безопасной. Рекомендации при выходе на лёд, Слуцк Рыбалка должна быть безопасной. Рекомендации при выходе на лёд, Слуцк Рыбалка должна быть безопасной. Рекомендации при выходе на лёд, Слуцк Рыбалка должна быть безопасной. Рекомендации при выходе на лёд, Слуцк
  • сразу покинуть даже уловистую лунку, если из неё начала быстро выходить вода, передвигаясь скользящим шагом, почти не отрывая ноги от поверхности льда;
  • в начале зимы обходить участки льда, укрытые толстым слоем снега, особенно если видны мокрые пятна;

Рыбалка должна быть безопасной. Рекомендации при выходе на лёд, Слуцк

  • выходить на лёд только на мелководьях, захватив с собой средства спасения: длинную верёвку или прочную жердь;
  • стараться не попадать в толпу, но и не ловить в одиночку, постоянно держа в поле зрения своих друзей.