Мужчина назвал сотрудницу аптеки «дурой», «идиоткой» и «козлиной». В милиции посчитали, что всё нормально

В Гомеле в аптеке случился конфликт. Покупатель обозвал заведующую аптекой дурой и идиоткой, девушка написала заявление в милицию — и очень удивилась полученному оттуда ответу.

Провизором Виктория работает уже 10 лет. В последние годы заведует одной из гомельских аптек. Говорит, за время работы видела всякое, но впервые была вынуждена жаловаться на посетителя, пишет TUT.BY.

Конфликт в аптеке произошёл 1 ноября. 64-летний Александр пришёл за рецептурным препаратом. Виктория объяснила, что лекарство выдать не может: рецепт мужчины был просрочен.

Пенсионер вспылил.

Реклама

По словам провизора, он обозвал её дурой, идиоткой и козлиной и пригрозил: мол, уже завтра она работать здесь не будет. Вёл при этом себя мужчина агрессивно, стучал в окно киоска, долго не уходил.

Виктория утверждает, что это было последней каплей — и раньше пенсионер приходил в эту аптеку и позволял себе хамство: обзывал Викторию «обидными словами», угрожал, писал жалобы.

— Претензия всегда сводилась к одному: я не отпускаю ему препараты без рецепта. Но я не имею права этого делать, у нас есть постановление. Придёт проверка — и что тогда? — задаётся вопросом провизор.

«Получается, теперь у посетителя есть официальное разрешение обращаться ко мне словами «дура» и «идиотка»

Виктория говорит, что материальной компенсации морального вреда требовать у обидчика не собиралась, а в милицию обратилась, чтобы там как-то повлияли на поведение пенсионера, чтобы он, наконец, осознал свой поступок и больше её не оскорблял.

На днях из РОВД Советского района Гомеля пришёл ответ: «Административного правонарушения в действиях Александра не усматривается».

В своём ответе проводивший проверку милиционер ссылается на словарь Ожегова, в котором слова «дура» и «идиотка», хоть и считаются бранными, но оскорблением не являются, имеют значение «лицо, страдающее слабоумием» и представляют собой «критическую оценку личности, выраженную в приличной, хотя и резкой форме».

«Теперь выходит, что у этого человека имеется официальное разрешение обращаться ко мне словами „дура“, „идиотка“ и ещё „козлина“ — это ведь разрешили даже в милиции», — возмущена таким ответом заведующая.

С таким положением дел она не согласна и намерена обжаловать решение.

«Нашего папу обозвали „ябатькой“, он теперь лежит с давлением 200/100»

В семье пенсионера — своя версия: здесь уверены, что в конфликте виновата провизор.

— Больной с диабетом пришёл с рецептом, который просрочен на 10 часов! Это был воскресный день, мы вернулись с дачи, где нам было взять тот рецепт? <…> Её бы не расстреляли, если бы она эти таблетки дала. Это не наркотик и не транквилизатор. Чисто по-человечески трудно разве? Нельзя так жить, людьми надо быть, — эмоционально рассказывает TUT. BY по телефону жена пенсионера.

Мужа к телефону она не позвала, говорит, что на фоне переживаний он плохо себя чувствует — «давление».

Женщина уверена, что провизор могла и должна была пойти навстречу её супругу. А теперь, мол, из-за всего этого вся семья на взводе.

— Ну, дурой обозвал — так у нас и хуже происходят вещи в стране <…> Теперь (после публикации в соцсетях ответа из милиции) сыну звонят знакомые, в комментариях нашего папу обозвали «ябатькой», он переживает и лежит с давлением 200/100.