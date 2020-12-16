Власти китайского Уханя отменили для местных жителей масочный режим. Год назад оттуда началась эпидемия коронавируса

В китайском городе Ухань, где в декабре 2019 года впервые зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции, разрешили больше не носить защитные маски. Об этом 15 декабря рассказал корреспондент France24.

По словам Шарля Пеллегрена, журналиста, отказ от ношения маски на улице теперь не является правонарушением. Однако многие жители города продолжают их носить — кто-то, чтобы согреться, а кто-то ради безопасности, своей и окружающих.

Реклама

Ухань стал эпицентром распространения COVID-19 в декабре 2019 года. С начала пандемии там зафиксировали 68 тысяч случаев заражения. Всего в Китае выявили 94 тысячи случаев заражения, жертвами заболевания стали 4,7 тысячи пациентов (4,5 тысячи из них в Ухане).



Китайским властям удалось быстро локализовать очаги заражения. Во многом это произошло благодаря жёсткому локдауну: блокировали целые города, районы и дома, запрещали людям выходить из квартир. Кроме того, в Китае стали проводить тотальное тестирование на коронавирус.

В самом Ухане жёсткие ограничения начали действовать в январе, с апреля их постепенно ослабляли.

В мире число заражённых превысило 72 миллиона человек. Больше всего инфицированных в США — 16,5 млн случаев. Также много заражённых в Индии, Бразилии и России.