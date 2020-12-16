В центре Слуцка открыт люк. Его не закрывают уже как минимум четыре дня

Четыре дня и четыре ночи открыт люк через дорогу напротив главного входа в городской парк Слуцка. Он никак не обозначен.

Видно, что внутри колодца проходят трубы. Я бы мог сам попробовать закрыть, да опасаюсь — а вдруг посчитают «террористом». Вижу, что недалеко работают дворники, но почему-то им дела до этого нет. Остаётся горожанам, особенно детям, быть внимательнее и смотреть под ноги.

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