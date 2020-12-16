В центре Слуцка открыт люк. Его не закрывают уже как минимум четыре дня

Александр Шелехов
-
0
В центре Слуцка открыт люк. Его не закрывают как минимум четыре дня
Фото: Александр Шелехов

Четыре дня и четыре ночи открыт люк через дорогу напротив главного входа в городской парк Слуцка. Он никак не обозначен.

Видно, что внутри колодца проходят трубы. Я бы мог сам попробовать закрыть, да опасаюсь — а вдруг посчитают «террористом». Вижу, что недалеко работают дворники, но почему-то им дела до этого нет. Остаётся горожанам, особенно детям, быть внимательнее и смотреть под ноги.

В центре Слуцка открыт люк. Его не закрывают как минимум четыре дня
Это фото сделано 12 декабря
В центре Слуцка открыт люк. Его не закрывают как минимум четыре дня
Фото от 16 декабря

Эта новость написана для рубрики «Народные новости». Такие материалы от читателей после минимальной модерации публикуются практически без изменений. Или, если того требует ситуация, становятся поводом для разработки редакционного материала. Если вас привлёк какой-то факт или событие, вы тоже можете предложить свою новость для публикации, нажав сюда: «Сообщи новость».

Реклама